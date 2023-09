C’est une petite heure à peine après l’arrivée des Bleus dans leur hôtel lillois que Fabien Galthié a officialisé l’équipe appelée à affronter l’Uruguay, sur laquelle il est revenu pendant une bonne vingtaine de minutes.

Le capitanat d’Anthony Jelonch

Anthony a été capitaine à un moment difficile de notre histoire, lors d’une tournée en Australie où nous étions enfermés à l’hôtel, où l’on ne sortait que la nuit pour nous entraîner, et pendant lequel on ne nous a libérés que trois fois en 10 jours pour jouer des test-matchs. À chaque fois, on passait à un révélateur, le révélateur des hommes et des âmes. Anthony était notre capitaine à ce moment-là, il il a réussi à ce moment à fédérer une union autour des hommes et des âmes. Cela a au final été un moment très important dans la construction de notre groupe. Tous ensemble, ils ont défendu la ligne avec leur corps, leur cœur et leur âme. Il est devenu essentiel. On se souvient de ce soir face à l’Écosse, que sa blessure avait rendu difficile malgré la victoire. […] Depuis, il a été accompagné par beaucoup de monde. Dans ces moments-là, on se nourrit de la bienveillance de tous les autres. C’est facile à dire maintenant, mais on a très vite senti qu’il serait de retour. Je me souviens, quand il était à Montpellier avec Bruno, il faisait 70 kilomètres dans la semaine un mois et demi après son opération sans que son genou gonfle. Il y avait des signaux forts. Les convictions, ça forge et ça aide.

Yoram Moefana titulaire, Jonathan Danty hors-groupe

C’est une histoire de choix, de décision, d’analyse. Yoram Moefana est à nos yeux prêt à enchaîner une 2e fois. Jonathan Danty était candidat, comme contre la Nouvelle-Zélande, mais on a choisi de positionner Yoram en 12. On essaie d’avoir une vision globale sur le temps de jeu, les associations entre joueurs. Jonathan Danty a déjà joué trois matchs consécutifs pendant notre préparation. Dans notre volonté d’homogénéiser l’équipe, et vu le chemin qu’on doit prendre plus tard, le choix de Yoram nous est apparu plus cohérent.

Sekou Macalou de retour comme titulaire

Il avait déjà eu quelques capes auparavant, mais Sekou est vraiment entré dans notre groupe au moment de l’Autum cup, en 2020. C’est un potentiel extraordinaire, à part, unique. Il va à 37mh, il a le sens timing, du placement. Il a eu l’occasion de participer à de belles batailles avec nous. Je ne parlerai pas de « perdre sa place ». Il y a toujours une émulation autour de ce maillot. Paul Boudehent a su entrer dans le vestiaire et prendre le maillot. Mais nous sommes 33, nous comptons sur Sekou, sur ses qualités dans le collectif. Il n’a pas de compte à rendre, pas de mission impossible, juste le devoir de jouer avec ses qualités et beaucoup de plaisir.