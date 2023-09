International depuis seulement 2022, le troisième ligne de Clermont Frtiz Lee ne cache pas son enthousiasme de participer à la Coupe du monde avec les Manu Samoa. Avec l'expérience de ses coéquipiers Lima Sopoaga ou Charlie Faumuina, il voit sa sélection capable d'aller loin dans la compétition !

Vous êtes arrivés à Montpellier, votre camp de base, est-ce que vous sentez que la Coupe du monde a commencé ?

Oui, nous sommes vraiment contents d’être là après sept semaines de préparation. D’être ici, pour moi, c’est un rêve, c’est incroyable comme expérience, j’espère que tout le monde ressent la même chose que moi ! J’ai attendu dix ans pour être dans cette équipe, avant la nouvelle règle d’éligibilité de World Rugby… Le groupe est pas mal. On a beaucoup travaillé. Tout n’est pas parfait, mais j’y crois. On a beaucoup progressé en sept semaines, mais il faut encore continuer ! Mais nous avons de l’expérience, plus que l’équipe précédente. Lima Sopoaga a déjà joué pour les All Blacks, comme Charlie Faumuina (NDLR champion du monde en 2015) …

Vous avez un paquet d’avant très solide, cela sera difficile de vous bouger devant…

Nous avons beaucoup travaillé le physique avec nos entraîneurs. On a bossé les uns pour les autres, pour le mec à côté de nous. Sinon, les résultats ne s’amélioreront pas comparé aux dernières Coupe du monde des Samoa. On a fait beaucoup de travail, mais ce n’est pas fini. Mais cette année, on est vraiment capable de faire quelque chose d’incroyable ! Normalement, les nations du tiers deux, nous n’avons jamais autant de temps ensemble… Là, nous avons eu sept semaines. C’est quelque chose de vraiment positif car nous avons vraiment eu le temps de travailler notre système et nos combinaisons.

Depuis deux saisons, l’équipe des Moana Pacifika évolue en Super Rugby. Sentez-vous les jeunes Samoans mieux préparés au haut niveau qu’avant ?

Oui, il y en a beaucoup dans notre groupe qui y joue et ils sont capables de faire de très bonnes performances, ils ont plus d’expérience qu’avant. Des mecs comme Christian Lealiifano les ont déjà rejoints. Maintenant, les joueurs des Moana nous mettent la pression pour nous prendre notre place de titulaires, à nous, les joueurs qui évoluent en Europe. Cette émulation, c’est bien pour le groupe !

Today, we officially enter

@rugbyworldcupfrance2023

.

.

We are Manu Samoa

The people's team\ud83c\uddfc\ud83c\uddf8



Tapua'i maia Samoa#folaufaatasi #manusamoa pic.twitter.com/DJn8Pl2wux — Manu Samoa (@manusamoa) September 4, 2023

Êtes-vous prêts à affronter de grandes équipes comme l’Angleterre et l’Argentine ?

On a amené tout le positif de cette rencontre face à l’Irlande (13-17) avec nous pour le prochain match. Cette rencontre, c’était un bon test pour nous. En préparation, tu travailles beaucoup mais tu ne connais pas ton vrai niveau avant de faire des matchs. Là, contre l’Irlande, on n’a pas gagné mais on a fait un bon match contre cette très belle équipe ! On a presque gagné, on a eu beaucoup d’opportunités, on les a mis sous pression, cela fait beaucoup de positif pour nous. Il faudra garder cela pour nos matchs contre l’Angleterre et l’Argentine.

Après la victoire des Fidjiens en Angleterre, vous dîtes-vous que vous êtes capable de battre le XV de la Rose ?

Tout le monde m’a dit ça. Mais on ne se pose pas ce genre de questions. Nous, nous sommes focalisés sur cette première rencontre contre le Chili. La première semaine, nous ne jouerons pas, donc nous regarderons les autres équipes de la poule et on verra quel sera le plan de jeu pour les affronter. Mais franchement, oui nous sommes capables de battre les Anglais avec l’équipe et les joueurs d’expérience que nous avons !

Heck of a test match

Left it all out there



Thank you @IrishRugby

Always a pleasure #folaufaatasi #manusamoa pic.twitter.com/QuSWhdrYt8 — Manu Samoa (@manusamoa) August 26, 2023

L’ancien arbitre John Lacey est intervenu auprès de vous. Que vous a-t-il apporté ?

C’est quelqu’un qui a travaillé avec nous pour mieux comprendre les règles. Et cela marche ! Contre l’Irlande, nous n’avons fait que six fautes ! La discipline, c’est quelque chose qui manquait à l’équipe de Samoa avant. Cela frappait fort mais c’était parfois pénalisable aussi. On en a discuté avec Johnny. Nous faisons du bon travail ensemble ! Il nous explique aussi les bonnes positions à avoir. C’est une bonne chose pour nous.

Dans le staff, il y a un autre nom qui interpelle, c’est Tana Umaga…

C’est quelqu’un avec qui j’avais déjà travaillé avant. Il a amené beaucoup de respect pour le groupe. Il a déjà fait beaucoup de choses incroyables avec les All Blacks, pour nous c’est quelqu’un de très important dans le groupe. C’est incroyable pour nous de travailler avec lui tous les jours ! Et lui aussi est très content d’être avec nous. J’espère qu’il continuera ce travail avec nous dans le futur.

Vous jouez en France depuis 2013, est-ce que certains de vos coéquipiers vous posent des questions sur le pays, la culture, les coutumes, etc. ?

Ils ont demandé beaucoup de choses, mais moi j’habite à Clermont-Ferrand, une ville quand même très différente de Montpellier… Ils sont très contents d’être ici. La langue, la nourriture, ils en ont l’expérience depuis une semaine et notre stage à Canet-en-Roussillon. Le rugby, c’est le rugby mais cette expérience est incroyable pour les mecs qui sont ici pour la première fois !