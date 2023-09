Portugais et Samoans se sont retrouvés vendredi à Perpignan. Non pas pour un ultime match amical, mais pour un entraînement dirigé, histoire de travailler une dernière fois les automatismes sans user les corps.

Sous les coups de 13h30, deux sélections ont foulé la pelouse d’Aimé-Giral abîmée, comme souvent l’été, par un champignon. Il s’agit des Samoa et le Portugal. Mais les joueurs n’ont pas enfilé leurs maillots de match. Ils ont gardé leur tenue d’entraînement. Car il s’agissait, justement, d’un entraînement. Cette semaine, les Îliens, dont le camp de base est à Montpellier, étaient en stage du côté de Canet-en-Roussillon. Les Ibériques, eux, se sont entraînés en altitude, à Font-Romeu. Redescendus à Perpignan, leur lieu de villégiature durant la Coupe du monde, ils ont donc, durant deux heures, rencontré les Samoans, dans l’antre de l’Usap.

Le tout, devant les abonnés du club catalan, mais aussi les écoles de rugby du département. Ils ont pu voir quelques noms bien connus du rugby hexagonal, comme Fritz Lee, UJ Seuteni ou Lima Sopoaga, alors que Ben Lam a effectué, sur le bord de la pelouse, des gammes de récupération après sa blessure à la jambe gauche. Les deux équipes avaient chacune leur talonneur de l’Usap : Seilala Lam côté Samoa et Mike Tadjer côté Portugal, même s’il prendra sa carrière à l’issue du Mondial.

Répétitions des combinaisons

Le but de cet entraînement était de parfaire les automatismes, mais sans prendre le risque de blesser des joueurs à une semaine du coup d’envoi de la grande messe du rugby mondial. Dans un premier temps, comme dans chaque entraînement classique, qu’importe le niveau, les avants et les trois-quarts se sont séparés. Les "gros" se sont testés sur les touches et mauls ; les arrières sur leurs combinaisons. Patrice Lagisquet et Seilala Mapusua, les deux sélectionneurs, ont pu voir l’efficacité de leurs lancements de jeu. Les Manu Samoa sont dans la poule D du Mondial, les Lobos dans la poule C. Peu de risque, donc, de compromettre ses combines…

Coupe du monde 2023 - Seilala Mapusua (Samoa) et Patrice Lagisquet (Portugal) ont pu tester leur effectif lors d'un entraînement commun L'INDEPENDANT - MICHEL CLEMENTZ

Après une trentaine de minutes, les deux équipes se sont retrouvées face à face. Pas de plaquages, mais un affrontement à ceinturer, histoire de se chauffer les épaules, avec l’ancien arbitre irlandais John Lacey, présent dans le staff des Samoa pour encadrer le tout. À partir de phases statiques, les deux équipes ont eu, à tour de rôle, leurs ballons, avec plusieurs scénarios : une mêlée au milieu du terrain, une touche dans ses cinq mètres pour travailler les sorties de camp… L’occasion, quand même, de voir des séquences à plusieurs temps de jeu.

Les deux sélections ont terminé sur une opposition à balles réelles, cette fois-ci, en deux mi-temps. Là, les Manu Samoa ont fait parler leur puissance, à l’image d’un plaquage très appuyé distribué par Brian Alainu’uese sur un pilier adverse ou de plusieurs essais inscrits. Avec le deuxième ligne toulonnais, Steven Luatua ou encore Jordan Taufua, le paquet d’avant a fière allure, en partie grâce aux nouvelles règles d’éligibilité de World Rugby. Bon, à vrai dire, la ligne d’arrières aussi avec Duncan Paia’aua ou l’éternel Christian Lealifano. Plus en difficulté devant face à ce très solide pack adverse, donc, les hommes de Patrice Lagisquet pourraient surprendre par la vitesse de leurs arrières. Après une demi-heure de jeu à plaquer, les deux équipes se sont quittées sourires aux lèvres, sous les applaudissements des 3 000 personnes, environ, présentes à Aime-Giral. Malgré une photo groupée, l’entraînement n’était pas terminé. Les avants se sont retrouvés pour faire quelques mêlées. Des combinaisons travaillées, du jeu et une vraie opposition. Les entraînements dirigés se reproduiront certainement souvent à l’approche des grands rendez-vous !