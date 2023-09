Réputé comme étant le meilleur joueur de cette équipe fidjienne, Semi Radradra a vécu un match plus que bouleversant ce dimanche face au pays de Galles (32-26). Déterminant offensivement, il a coûté cher en défense avant d’échapper le ballon de la gagne au bout d’un match fou…

Le sport est parfois d’une cruauté sans nom. Il est évident que Semi Radradra se souviendra de ce dimanche 10 septembre toute sa vie, tellement le match qui opposait les Fidji au pays de Galles ce jour fut plus que traumatisant pour lui. Le centre, habitué à offrir aux Fidjiens de la joie avec son immense talent, a été le visage de l’immense désillusion îlienne sur la pelouse du Matmut-Atlantique. Lui qui connaît pourtant si bien cette pelouse bordelaise, pour y avoir brillé à plusieurs reprises entre 2018 et 2020, a fossoyé l’ultime ballon du match, celui qui aurait dû donner aux Fidji une victoire extraordinaire. Remettons-nous dans le contexte. Acclamé par un public acquis à sa cause, le néo-Lyonnais était évidemment au centre des attentions. C’est pourtant par une bien mauvaise note qu’il commençait son match.

Dans le meilleur match du Mondial jusqu'à présent, les Gallois s'imposent face à des Fidjiens qui auront de nombreux regrets (comme beaucoup d'entre nous, on va pas se le cacher...)#RWC2023 #WALvFIJ pic.twitter.com/4D12352crN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Mal placé au sein de sa ligne défensive, il communiquait mal avec son compère Waisea Nayacalevu et laissait le puissant George North s’échapper au cœur du jeu. Une percée qui amenait directement le premier essai du pays de Galles dans la rencontre. Peut-être vexé, Radradra se mettait alors au diapason offensivement, faisant étalage de sa classe ballon en main. Après que Waisea ait inscrit un essai suite à un exploit personnel, l’ancien joueur de Bristol éclatait la muraille rouge d’un coup de rein dévastateur. Intelligemment, il ignorait l’appel de Frank Lomani extérieur pour servir idéalement Lekima Tagitagivalu à l’intérieur. Le troisième ligne concluait et donnait aux gars de Pacifique l’avantage au score.

Une défense qui pose question

Nous nous disions alors que les hommes de Simon Raiwalui étaient sur un nuage et ne descendraient plus sur terre. Mais la fébrilité défensive incarnée par Radradra avait une nouvelle fois raison de la maigre avance fidjienne. Le centre se trompait en plaquant le même joueur que Isoa Nasilasila et laissait George North aller à dame. Ses deux erreurs, couplées à un manque de communication dans la ligne défensive fidjienne, donnaient douze points précieux aux Gallois… C’est bien trop. « Nous avons été cliniques lorsque nous avons vu les opportunités », remarquait l’entraîneur de l’attaque galloise Alexander King, conscient de l’espace qu’il y avait à exploiter au milieu du terrain. Cela a été décisif, surtout lorsque nous jetons un œil aux dernières minutes du match. Dos au mur à dix minutes de la fin (32-14), les Fidjiens ont forcé leur destin pour tenter de réaliser l’exploit ultime. Un essai de Tuisova était suivi par un autre de Doge et la furie prenait au cou le Matmut-Atlantique.

Ce dernier allait finir d’exploser lorsque Radradra, tout seul sur l’aile gauche à dix mètres de l’en-but Gallois, recevait une longue passe sautée de Josua Tuisova. Mais l’ancien chouchou de la Gironde échappait la précieuse gonfle avant de laisser éclater sa déception, genoux au sol. L’arbitre sifflait la fin du match et les Fidji échouaient de six points (32-26). La défaite était amère dans un match d’une importance majuscule dans la course aux quarts de finale. « Je pense que ce n’est pas un joueur en particulier mais tous les joueurs qui doivent améliorer leur finition, tentait de dédramatiser Simon Raiwalui après le match. Nous avons eu des opportunités mais nous n’avons pas su les concrétiser. C’est ce qui a fait la différence. »

Levani Botia dédouanait aussi son coéquipier : « C’est une bêtise que nous aurions pu tous faire. Nous ne pouvons blâmer personne. C’est comme ça. » Pour Radradra, la tristesse est immense. L’icône adulée restera comme celui qui a failli face au pays de Galles.