Ellis Genge s'est félicité du succès anglais face à l'Argentine mais a tenu à rappeler que la route était encore longue. Le pilier du XV de la Rose ne vise rien de moins qu'une victoire finale dans le Mondial.

Soulagés, les Anglais ? Pour Ellis Genge, le XV de la Rose n'a pas de quoi célébrer outre mesure sa victoire face à l'Argentine. Malgré vingt-sept points marqués contre les Pumas, et un succès acquis à quatorze contre quinze pendant soixante-dix minutes, le pilier anglais tempérait l'enthousiasme du Royaume. "C'est là que tout le monde se trompe en disant "c'est Bien, tu as battu l'Argentine" et les gens font la fête. Mais nous ne sommes pas soulagés. Nous voulons gagner la Coupe du monde et nous faisons la même chose chaque semaine. Chaque semaine, nous disions que nous construisions, et personne n'y croyait. Mais je crois que nous pouvons gagner cette Coupe du monde. Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas là".

L'Angleterre dans la bonne direction ?

Malgré les propos de Genge, l'Angleterre a bel et bien respiré un grand coup. Après un Tournoi des 6 Nations moribond (trois défaites et deux victoires), le XV de la Rose a connu une préparation chaotique, en s'inclinant notamment face au pays de Galles, l'Irlande et les Fidji. Depuis l'arrivée de Steve Borthwick, les Anglais n'ont pratiquement pas cessé de goûter à la soupe à la grimace. Même dans le dur, le pilier anglais a gardé la foi. "Lorsque vous êtes dans une équipe 24 heures sur 24, sept jours sur sept pendant trois mois, vous savez où vous êtes et où vous allez. Il n'est pas nécessaire d'être un génie – et je ne suis certainement pas un génie" confesse le joueur de Bristol.

"Il n'y a pas eu une seule seconde au cours des dernières semaines où je me suis dit : 'Nous avons des ennuis ici.' Honnêtement, non. Je sais que c'est difficile à croire, mais je n'ai pas du tout ressenti cela. Je ne dis pas que nous avons résolu le problème, mais c’est un pas dans la bonne direction". Pour rappel, l'Angleterre jouera contre le Japon, le Chili et les Samoa. Un parcours largement abordable pour terminer première de la poule D.