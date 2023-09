Le deuxième ligne anglais Maro Itoje a sorti une performance XXL pour aider ses coéquipiers à sauver une situation compromise par une élimination précoce.





Comment analysez-vous cette victoire assez extraordinaire compte tenu du contexte ?

Les bases de notre jeu étaient plus solides. Notre mêlée a été excellente. Mais je donne un coup de chapeau à nos ailiers tout aussi excellents notamment dans les duels aériens et la charnière a dicté le jeu. Après jouer à quatorze, ce n’est jamais très bon, mais on s’est bien adaptés par rapport à ce qu’on a vécu dans le passé.

Ça a dû vous donner un sacré coup de massue, ce carton rouge infligé à Tom Curry...

Évidemment, parce que quand tu te retrouves à 14, et ça nous est arrivé trop de fois récemment, tu dois forcément te battre et travailler. Parce que sinon, l’adversaire va trouver les failles. On a toujours cru même qu’on allait tenir même quand les Argentins ont poussé . Tout le monde s’est dédoublé, tout le monde a compris ce qu’il avait à faire.

Comment résumer la conduite de votre match ?

« On voulait dicter la partie selon notre intensité, à notre tempo, en étant plus connectés que lors de nos dernières sorties. On aimerait le faire tout le temps mais il faut bien se connaître, très bien connaître même et c’est ce qu’on a travaillé depuis 15 jours. C’est sûr, gagner comme ça, dans ces conditions, c’est très positif, l’Argentine est une très bonne équipe. C’est un pas dans la bonne direction mais il faut continuer maintenant.

Que pensez-vous de ces trois drops marqués par George Ford ?

Vous savez, le meilleur moyen d’aider la charnière pour les drops c’est d’avancer au niveau des avants et de se montrer très physique. Je crois qu’on a su le faire et les drops superbes, en ont découlé. George a montré toute sa classe.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire ?

On ne va pas se voir trop beaux, on s’est qu’on a encore énormément de travail si on veut être l’équipe qu’on veut être. On veut que ce que vous avez vu ce soir soit le minimum. On a eu des conversations très honnêtes avec les entraîneurs et avec les joueurs. Quand tu passes des moments difficiles tu peux te resserrer ou t’éloigner. On a tenu à se resserrer comme groupe et ça s’est vu