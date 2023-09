Le Pays de Galles affronte les Fidji ce soir (21h00), au Matmut Atlantique de Bordeaux. Avec leur victoire en Angleterre, les Fidjiens avancent sûr de leurs forces, alors que les joueurs de Warren Gartland, traversent, eux, une mauvaise période. Pour nos journalistes, le match s'annonce particulièrement ouvert.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le Pays de Galles traverse le creux de la vague, de leur côté les Fidjiens espèrent surfer sur cette vague et profiter de leur élan après la victoire face au XV de la Rose. Comme le rappellent nos chroniqueurs dans l'émission "La 3ème mi-temps" à retrouver sur Twitch, pour ça ils pourront s'appuyer sur une ligne de trois-quarts impressionnante, "Habosi le joueur du Racing qui est énorme, la paire de centre Waisea Radradra". Pour profiter de ces joueurs d'exceptions, les Fidjiens devront néanmoins se montrer particulièrement solide sur les fondamentaux du jeu.

Ne pas enterrer les Gallois trop vite

Malgré tout le Pays de Galles reste dangereux, eux, qui sont souvent au rendez-vous en Coupe du monde. Simone Raiwalui, le sélectionneur des Fidjiens devrait pourtant rester prudent, et s'inspirer de son homologue Français et son fameux "devoir de mémoire". Comme le rappellent nos journalistes " Le Pays de Galles est une des équipes qui réussit le mieux en Coupe du monde", notamment avec deux demi-finales lors des 3 derniers mondiaux (2011 et 2019). De plus l'absence de Caleb Muntz sera particulièrement préjudiciable durant toute la compétition.