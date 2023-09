Caleb Muntz souffre d'une blessure au genou et doit déclarer forfait pour la Coupe du monde. L'absence du demi d'ouverture fidjien est un véritable coup dur pour Simon Raiwalui, le sélectionneur des Flying Fijians.

Forfait de taille aux Fidji. Caleb Muntz souffre d'une blessure au genou et ne pourra pas participer à la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Le sélectionneur des Flying Fijians, Simon Raiwalui, n'a pas caché son immense déception. "Lundi, Caleb s'est blessé au genou lors d'une séance sans contact. C'est une catastrophe pour nous, il a travaillé si dur ces deux dernières années avec les Fijian Drua et en sélection. On a beaucoup de peine pour lui qui est un jeune homme, il rate la Coupe du monde à quelques jours de l'ouverture..."

INJURY UPDATE.

Caleb Muntz ruled out of the Rugby World Cup.

Read: https://t.co/RAkDLY7c24 pic.twitter.com/Nzck9w0tqf — Fiji Rugby Union (@fijirugby) September 6, 2023

Tela seul ouvreur

Face au forfait de Muntz, excellent face au XV de France, Simon Raiwalui ne pourra compter que sur Teti Tela (32 ans ; 7 sélections), dans l'attente d'un éventuel rapatriement d'un numéro 10. Le demi d'ouverture des Fijian Drua aura la lourde tâche de remplacer Muntz, en pleine émergence depuis plusieurs mois. Pour rappel, Peceli Yato ne sera pas non plus de la partie. Le troisième ligne de Clermont avait quitté le groupe fidjien en juillet pour des raisons personnelles.

"Nous avons 33 joueurs et nous avons la plus grande confiance en eux. Une fois que nous aurons nommé l’équipe pour le match contre le pays de Galles, nous aurons la plus grande confiance en les joueurs que nous sélectionnerons" explique Simon Raiwalui, qui devrait rappeler Ben Volavola ou Vilimoni Botitu.