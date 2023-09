Devant une foule curieuse réunie place du Capitole à Toulouse, les Japonais ont été accueillis en grande pompe et ont reçu leur traditionnelle cape, intronisation officielle à la Coupe du monde qui débutera pour eux dimanche 10 septembre face au Chili.

Les Japonais sont arrivés dans la Ville rose ! Durant toute la phase de poule, les internationaux nippons logeront à Toulouse et tenteront de réitérer leur exploit retentissant de 2019, où ils s'étaient qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les phases finales.

Dimanche 3 septembre, les Japonais ont été accueillis en grande pompe sur la place du Capitole, lieu incontournable de la ville de Toulouse. Plusieurs centaines de supporters et de curieux s'étaient pressées pour apercevoir les joueurs qui sont arrivés dans l'après-midi en bus. De nombreuses animations organisées par la ville étaient au programme toute la journée, avec notamment la présence du Bouclier de Brennus, fièrement soulevé par les Toulousains en juin. À l'arrivée des Japonais, un orchestre a même accompagné les joueurs de Jamie Joseph, attendus dans l'hôtel de ville et la salle des Illustres où la cérémonie d'accueil était prévue. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc et le président du Stade toulousain, Didier Lacroix, étaient présents. Le premier a notamment souligné l'impact du rugby dans la capitale occitane et notamment le club du Stade toulousain, le second s'est réjoui de pouvoir accueillir la sélection nippone durant plusieurs semaines.

L'ensemble de l'équipe japonaise a reçu une cape et une médaille afin de marquer cet événement ?\ud83c\udf96\ufe0f pic.twitter.com/p0JFFLMm8b — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 3, 2023

Les joueurs, eux, ont reçu leur traditionnelle cape, avant de poser tous ensemble pour la photo officielle. Le capitaine Himeno Kazuki s'est même essayé à la langue de Molière au moment de son discours : "Merci beaucoup pour votre soutien", a confié le troisième ligne de 29 ans, qui va vivre sa troisième Coupe du monde.

Les joueurs japonais sont accueillis par une chorale reprenant l'hymne nippon \ud83c\udfb6 ? pic.twitter.com/RhZRXak6pI — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 3, 2023

Déjà à l'entraînement

La sélection japonaise sera-t-elle une nouvelle fois la grande surprise de la Coupe du monde ? Les derniers résultats laissent songeur, car avec seulement quatre victoires en trois ans, les Japonais ont payé un lourd tribut de la crise du Covid qui a anéanti le rugby mondial il y a trois ans. "En 2019, c'était très différent, confie Jamie Joseph, le sélectionneur néo-zélandais. Nous avions eu une préparation à la maison, la forte énergie présente dans le pays nous a aidés. Notre préparation pour 2023 n'a rien à voir. Vous savez, nous avons dû faire face au Covid avec une année entière sans rugby. À l’époque, nous avions une équipe de Super Rugby... Mais la Coupe du monde est un tournoi, et nous savons que tout est possible !"

Malgré la distance qui sépare la France du Japon, les Brave Blossoms pourront compter sur le soutien de milliers de supporters, venus en nombre pour les encourager. On estime qu'ils seront entre 20 000 et 30 000 à suivre le Mondial qui débute le 8 septembre avec le très attendu France - Nouvelle-Zélande.

En attendant, les Japonais étaient déjà à l'entraînement dimanche matin dans les installations du Stade toulousain. Au programme, du travail physique en salle de musculation, et beaucoup de sourires et de décontraction. Logés au nord-ouest de Toulouse à l'hôtel Mercure Golf de Seith, les coéquipiers du vétéran Michael Leitch auront encore quelques jours pour répéter leurs gammes, avant leur entrée officielle dans la compétition, dimanche 10 septembre à 13 heures face au Chili.