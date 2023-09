En parallèle de la joie intense que fut le succès face aux All Blacks ce vendredi soir (27-13), le XV de France a aussi eu la peine de perdre Julien Marchand sur blessure. Le talonneur, touché à la cuisse gauche, est sorti dès la douzième minute de jeu et cela ne présage rien de bon pour la suite.

Les Bleus ont vibré et ont fait vibrer ce vendredi soir. Lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, le XV de France s'est d'abord fait peur avant de surpasser la Nouvelle-Zélande en seconde période. Au final, le succès 27 à 14 était historique et rassurait on ne peut plus Fabien Galthié et les siens dans leur quête au trophée Webb Ellis. Mais attention, si ce succès est en bien des sens rassurant et fondateur, un (gros) détail fait tiquer chez les Bleus : la blessure de Julien Marchand. Le talonneur était pourtant bien rentré dans son match avec un bon ballon gratté en défense, sa spécialité.

Barlot de réserviste à appelé ?

Mais alors qu'il tentait de saisir l'occasion d'un deuxième grattage quelques minutes plus tard, le Toulousain était sévèrement déblayé par un joueur adverse. Très solide sur ses appuis, il résistait et sa jambe subissait finalement la pression de son corps, avant de se tordre. C'est au niveau de l'ischio-jambier de la cuisse gauche que Marchand semblait se plaindre, avant de céder sa place, les larmes aux yeux, à Peato Mauvaka dès la 12e minute de jeu. Un énorme coup dur qui n'est pas sans rappeler les blessures lors de la préparation de Romain Ntamack, Cyril Baille, Paul Willemse ou encore Jonathan Danty.

Surtout qu'au vu de la blessure, il est possible que Marchand soit sur le carreau plusieurs semaines, alors que l'éventuel quart de finale se jouerait le 14 ou le 15 octobre. "Nous avons la perte de Julien qui est un cadre, concédait Fabien Galthié. Nous pensons que c'est un problème musculaire aux ischios après une hyperextension". Le capitaine Antoine Dupont rajoutait : "La rentrée de Peato (Mauvaka, NDLR) montre qu'on a de la profondeur, on a également Pierre (Bourgarit, NDLR) donc je ne suis pas inquiet pour la suite".

Marchand maudit lors des mondiaux

Si nous ne connaissons pas la nature exacte de la blessure du capitaine du Stade toulousain, il convient de se dire que ce pépin pourrait avoir de grosses conséquences. Au poste de talonneur, c'est le Castrais Gaëtan Barlot qui est inscrit sur la liste des réservistes voulus par le staff tricolore. Ce dernier a joué les trois premières rencontres de Top 14 cette saison et a réalisé de plutôt bonnes copies avec les Tarnais.

Si la blessure de Marchand venait à se vérifier, elle serait aussi un immense coup dur pour l'homme. En 2019, le talonneur s'était gravement blessé au genou (rupture du ligament croisé) lors de sa deuxième sélection, face au pays de Galles. Cette blessure, l'avait à l'époque privé des phases finales de Top 14 et notamment de la finale, remportée par son Stade toulousain. En plus, son genou malade avait subi une infection qui l'empêchait de participer à la Coupe du monde 2019, au Japon. S'il avait par la suite pu participer aux titres de Toulouse en 2021 et 2023, Julien Marchand est peut-être tout simplement maudit lors des mondiaux avec le XV de France.