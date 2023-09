ViàMidol, la nouvelle émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et Vià Occitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce samedi, nos spécialistes sont revenus longuement sur le match d'ouverture du Mondial entre la France et la Nouvelle-Zélande, et la victoire historique des Bleus.

Les Bleus ont battu les All Blacks lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 ! Les Français ont parfaitement débuté la compétition face aux Néo-Zélandais et s'affirment comme des favoris légitimes à la victoire finale. Le programme de l'émission : L'info du jour : une victoire historique du XV de France face aux All Blacks Le débat : comment se sont comportés les Bleus ? Le face à face : Marchand, la blessure de trop ? Le prono : Angleterre - Argentine, le choc de la soirée