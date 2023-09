Capitaine d'une équipe d'Irlande qui a tranquillement disposé de la Roumanie ce samedi à Bordeaux (82-8), Jonathan Sexton est revenu sur la performance des siens. Personnellement, il a inscrit 24 points dont deux essais pour son retour à la compétition.

Vous faisiez votre retour après six mois d'absence. Comment était-ce ?

Je suis ravi d’être de retour. Je ne m’attendais pas à des conditions pareilles. Il faisait extrêmement chaud. Nous avons fait pas mal de bonnes choses mais il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau individuel et collectif. Un gros défi nous attend la semaine prochaine.

Vous disiez être en forme lors des entraînements. Aviez-vous une appréhension ?

Ça ne compte pas de s’être seulement bien entrainé pour performer lors d'un match de haut niveau. J’avais certainement besoin d’un match pour me tester. J’étais confiance avec certaines choses, moins avec d'autres. Nous allons examiner le match.

La forte chaleur vous a perturbé ?

Heureusement, il y avait des pauses fraicheur. Tous mes coéquipiers ont été unanimes pour dire que les conditions ont été très difficiles.

Vous avez été mis en difficulté plusieurs fois par le jeu au pied roumain en première periode. Est-ce inquiétant ?

Il y a quelque fois ou j’ai senti que nous aurions pu garder le ballon en main. Mais notre triangle arrière a donné de gros coups de pied et a presque trouvé des 50-22... Vous avez vu le match hier soir entre la France et la Nouvelle-Zélande : il faut gagner ces batailles et nous en avons perdu deux ou trois donc il faudra progresser dans ce domaine prochainement.

Êtes-vous soulagé de jouer ?

Oui, cela fait six mois que j’attends ce moment. Une partie de cette absence était de ma propre faute mais je me suis dit qu’il fallait réussir ce premier match. J’espère que je pourrais améliorer mon jeu contre le Tonga même si ca devrait être plus dur. Ce n’est pas un insulte pour la Roumanie mais le Tonga a eu une semaine de pause pour se concentrer sur le match donc ça devrait taper fort.

Vous vous êtes touché le poignet en fin de première période, vous allez bien ?

Après le premier essai, je crois que c’était juste un accident je me suis fait marcher sur le poignet. Quand on joue au rugby, il faut être prêt à se blesser. Nous ne pouvons pas jouer un match en ayant peur de se blesser, sinon ça arriverait tout le temps.