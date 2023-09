Ce vendredi soir la France et la Nouvelle-Zélande se retrouveront en ouverture de la Coupe du monde. Le rendez-vous est fixé à 21 heures. On vous dit tout ici !

Voilà des semaines que l'on en parle. Ce vendredi le coup d'envoi de la dixième Coupe du monde de rugby de l'histoire aura lieu au Stade de France. Pour ce match d'ouverture qui réunira des millions de supporters dans les tribunes ou devant leurs écrans, les Français feront face à la Nouvelle-Zélande.

À quelle heure regarder France - Nouvelle-Zélande ?

Le rendez-vous est fixé à 21h15, heure du coup d'envoi de cette rencontre qui sera arbitrée par Jaco Peyper (Afrique du Sud). Les supporters les plus impatients pourront se mettre devant la télévision dès 19h15. Toute la soirée de vendredi sera dédiée à l'ouverture de ce Mondial.

Sur quelle chaîne tv suivre en direct France - Nouvelle-Zélande ?

Pour savourer ce France - Nouvelle-Zélande rendez-vous sur TF1. Pour cette soirée unique la chaîne met en place un dispositif spécial. Dès 19h15 TF1 se mettra en mode Coupe du monde avec une édition spéciale du JT présenté par Anne-Claire Coudray en direct du Stade de France.

À partir de 20 heures aura lieu la cérémonie d'ouverture qui sera commentée par Anne-Claire Coudray et Isabelle Ithurburu. 20h40 avant-match et 21h05 coup d'envoi de ce France Nouvelle-Zélande. Le Mag d'après-match est prévu à 23h15 en présence de Frédéric Michalak, Yannick Nyanga, Yoann Huget, Marjorie Mayans et Inès Hirigoyen.