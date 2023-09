Pour tout savoir sur Uini Atonio.

Découvrez Uini Atonio, le pilier droit du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 33 ans Taille et poids : 1,97 m et 147 kg Sélections : 53 Club : Stade rochelais Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Champions Cup (2022,2023) Son parcours Né et formé en Nouvelle-Zélande, Uini Atonio rejoint le Stade rochelais de Patrice Collazzo en 2011 à 21 ans. Avec le club maritime il parvient à monter en Top 14 à l'issue de la saison 2013-2014. Ses superbes performances en club le font remarquer par Phillipe Saint-André qui le convoque avec le XV de France pour la tournée d'automne. Il connaîtra sa première sélection en novembre 2014 contre les Fidji. L'année suivante, il disputera sa première Coupe du monde en Angleterre où il jouera un match, contre la Roumanie. Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, il est devenu un véritable taulier de l'équipe de France et de La Rochelle. Ses points forts Le principal atout de Uini Atonio : son physique hors-norme. Le joueur du Stade rochelais mesure 1 mètre 97 pour 147 kilos. Il est simplement le joueur le plus lourd du pack français. Avec une telle armature, cela semble impossible de rivaliser avec lui dans le secteur de la mêlée. Sur le plan offensif, Uini Atonio a aussi beaucoup de facilité, notamment grâce à sa forte puissance. Lors du match amical contre les Fidji, il a inscrit son deuxième essai sous le maillot français. Lui et la Coupe du monde 2023 Cadre de l'équipe de France, Uini Atonio devrait, sauf blessure, être dans le XV de départ des Bleus le 8 septembre contre la Nouvelle-Zélande. Titulaire indiscutable depuis plus de trois ans, cela semble bien difficile pour Dorian Aldegheri et Sipili Falatea de lui enlever sa place. À l'issue de la compétition, le géant français prendra sa retraite internationale après deux mondiaux et plus de cinquante sélections.