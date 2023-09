Pour tout savoir sur Julien Marchand

Découvrez Julien Marchand, le talonneur du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 28 ans Taille et poids : 1,81 m et 110 kg Poste : talonneur Sélections : 31 Club : Stade toulousain Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Top 14 (2019, 2021, 2023), Champions Cup (2021) Son parcours Natif de Loures-Barousse, Julien Marchand s'essaye d'abord au football avant de passer au ballon ovale à Montréjeau. Brillant avec le club, il est rapidement repéré par le Stade toulousain qui le recrute en 2009. Il intègre donc le centre de formation du club et l'équipe des cadets. Il honore son premier match avec l'équipe professionnelle en octobre 2014 contre le Stade français. En 2018, il est nommé capitaine des Rouge et Noir à seulement 23 ans. Avec les Bleus, il connaît sa première cape en novembre 2018 contre les Fidji au Stade de France. Ses points forts En plus d'être un excellent lanceur en touche, Julien Marchand apporte beaucoup de puissance dans le jeu courant. Il est aussi très habile en défense et en mêlée. Enfin, Julien Marchand est un véritable meneur d'hommes. Depuis quatre ans, il fait partie des joueurs cadres de l'équipe de Fabien Galthié. Lui et la Coupe du monde 2023 À moins qu'il se blesse, ce que l'on ne souhaite pas, cela semble logique que julien Marchand soit le titulaire indiscutable de la France contre la Nouvelle-Zélande. En fonction du résultat au match d'ouverture, il pourrait être mis au repos pour le match face à l'Uruguay ou bien la Namibie. En cas de qualification des Français en quart de final. Nul doute qu'il sera aligné dès le coup d'envoi.