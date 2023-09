Pour tout savoir sur Dorian Aldegheri.

Découvrez Dorian Aldegheri, le pilier droit du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 30 ans Taille et poids : 1,80 m et 119 kg Poste : pilier droit Sélections : 10 Club : Stade toulousain Palmarès : Top 14 (2019, 2021, 2023), Champions Cup (2021) Son parcours Toulousain de naissance, Dorien Aldegheri a commencé le rugby du côté de Blagnac avant de rejoindre les équipes jeunes du Stade toulousain très tôt. Il remportera plusieurs titres régionaux et nationaux avec les différentes catégories avant d'intégrer le centre de formation. Dorian Aldegheri fait ses premiers pas avec l'équipe professionnelle en septembre 2013 contre le Racing 92. Le joueur profitera des périodes de doublons pour se faire remarquer et gagner des points avec le Stade toulousain. Les années qui suivent, les blessures empêchent le joueur de réellement briller. Avec le XV de France, il honore sa première sélection lors du Tournoi des Six Nations 2019 contre l'Angleterre. Ses points forts Dorian Aldegheri est un pilier très solide, doté d'une belle expérience et qui apporte beaucoup de puissance et d'aisance sur le plan défensif. Le joueur de 30 ans est également très précieux dans le secteur de la mêlée, ou encore dans les zones de rucks. Opportuniste sur chacune de ses prises de balle, il est aussi très explosif au contact des autres joueurs. Lui et la Coupe du monde 2023 Avec seulement 10 sélections à l'aube du Mondial, Dorian Aldegheri semble être en concurrence avec Sipili Falatea pour se faire une place parmi les finisseurs, lui qui joue à un poste où beaucoup de joueurs auraient pu gagner leur place (Demba Bamba, Thomas Laclayat ou encore Mohamed Haouas avant de connaître des problèmes avec la justice). La place de titulaire étant, vraisemblablement, réservée pour Uini Atonio. Le joueur pourrait, tout de même, être dans le XV de départ contre la Namibie ou bien l'Uruguay.