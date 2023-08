Pièce maîtresse du milieu de terrain des Bleus, le trois-quarts centre du XV de France Jonathan Danty pourrait rater le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain au Stade de France.

Ce serait évidemment un énorme coup dur pour le XV de France, dans la perspective du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain au Stade de France : Jontahan Danty (23 sélections), trois-quarts centre et homme de base du jeu de ligne des Bleus, pourrait rater le grand événement. La faute à une lésion à un ischio jambier contractée face à l'Australie, dimanche (27 août), toujours au Stade de France et à l'occasion de la dernière rencontre de préparation des Bleus.

Si la blessure n'a rien d'alarmant pour la suite de la compétition, les délais s'annoncent particulièrement serrés pour que le Rochelais tienne sa place. Deux semaines d'indisponibilité ont été communiquées au joueur, sachant qu'il n'y a que douze jours entre le match face à l'Australie et celui tant attendu face aux All Blacks.

Du côté du staff des Bleus, la décision de son forfait n'a toutefois pas encore été entérinée. Danty sera suivi de près dans les prochains jours par le staff médical du XV de France et, en fonction de l'évolution de sa lésion, Galthié et ses adjoints se réservent le droit de l'aligner dans neuf jours. La question qui se pose en interne est aussi celle du risque d'aggravation de la blessure, pour un match immensément prestigieux mais finalement pas décisif pour l'issue de la compétition.

Un deuxième coup dur après Ntamack

Si son absence venait à être officielle, la France perdrait l'un de ses principaux soldats pour l'une de ses plus importantes batailles à venir. Un de plus, après l'absence totale du demi d'ouverture Romain Ntamack, suite à sa rupture des ligaments croisés du genou gauche survenue lors du deuxième match face à l'Écosse. Avec cette nouvelle perte, la France commence à payer un lourd tribut en vue de l'évènement rugby de l'année et le staff devra donc composer au mieux pour affronter les triples champions du monde néo-zélandais.

Véritable cadre du système de jeu mis en place par Fabien Galthié depuis 2020, Danty (23 sélections sous le maillot bleu) avait dernièrement rassuré par ses prestations. La dernière en date : la rencontre remportée par la France à l'Australie où son impact au milieu du terrain avait rendu la tâche plus aisée aux joueurs français. De plus, son association au centre avec Gaël Fickou faisait partie des certitudes du mandat Galthié. Associée à 12 reprises ensemble sous le maillot frappé du coq, la paire ne s'est jamais inclinée lorsqu'elle était alignée.