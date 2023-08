Coupe du Monde de Rugby : pays de Galles - Portugal, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Nice

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Nice: Pays de Galles - Portugal ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Un an et trois mois après les demi-finales de Top 14, la Côte d'Azur accueille, cette fois-ci, des rencontres internationales. Pour la deuxième journée de la Coupe du monde, l'Allianz Riviera verra s'affronter le pays de Galles et le Portugal.

Les deux équipes vont s'affronter pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde. En 2007, le Portugal n'avait obtenu qu'un simple point de bonus défensif au total de la compétition, c'était lors d'une courte défaite face à la Roumanie (14-10).

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Nice. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Le Ma Nolan's, un pub irlandais du Vieux Nice, le Van Diemen's ou encore le Wayne's Bar. Mais, flânez aux quatre coins de Nice et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...

Une Fanzone au jardin Albert 1er

À Nice c'est au cœur du jardin Albert 1er que sera installée la fanzone. Attention, elle ne sera ouverte que 16 jours entre le 8 septembre et le 28 octobre. Cet espace dédié aux supporters pourra accueillir jusqu'à 9000 personnes. Seules les rencontres qui auront lieu au Stade de Nice ainsi que les rendez-vous du XV de France seront diffusés sur écran géant. Les demi-finales et la finale seront également retransmises. Pour avoir une place face à l'écran géant il faudra s'y prendre à l'avance puisqu’une jauge de 3000 spectateurs est annoncée...