Ce samedi après-midi, devant son public de Pierre-Fabre, le Castres olympique a dominé de la tête et des épaules l’Aviron bayonnais 37-0. Le CO, devant à la pause avec une avance confortable (16-0), n’a jamais vraiment été inquiété par une équipe basque passée complètement à côté de son sujet.

Castres peut partir en vacances l’esprit tranquille. À l’issue de ce premier bloc de trois matchs, les Tarnais comptent une défaite pour deux victoires. La dernière en date s’est déroulée cet après-midi, puisque les partenaires de Mathieu Babillot sont venus à bout de l’Aviron bayonnais, avec le bonus offensif, 37-0. Ils sont assurés de passer les deux prochains mois dans le top six.

Face à un vent soufflant très fort, l’Aviron bayonnais a réalisé un début de match intéressant, en mettant la main sur le ballon et en proposant une longue séquence à l’entrée des 22 mètres adverses, sans pour autant parvenir à concrétiser ce temps fort (3e). Privé de munitions sur l’entame, le CO est rentré doucement, mais sûrement, dans son match et a poussé l’Aviron à la faute, notamment au sol ou en mêlée fermée. Si Pierre Popelin a manqué une première tentative lointaine (11e), l’ouvreur tarnais a ensuite réglé la mire (12e, 18e, 22e), et à la moitié de cette première mi-temps, les locaux menaient 9-0.

Bayonne indiscipliné et maladroit

Dans un début de match plutôt fermé, où les équipes ont beaucoup utilisé le jeu au pied, Bayonne a plus défendu qu’attaqué et les Basques ont surtout été très pénalisés. À la septième faute sifflée contre les ciel et blanc, Benoit Rousselet a sorti un carton jaune à l’encontre du pilier gauche Quentin Béthune (26e). Une minute plus tôt, Aurélien Callandret (un des meilleurs bayonnais aujourd'hui) avait réalisé une magnifique percée dans la défense adverse, mais l’offensive de l’ancien joueur d’Oyonnax ne s’était pas terminée par des points, et en infériorité numérique, Bayonne, maladroit en touche (trois ballons perdus), a vu le CO prendre le large.

Cinq minutes avant la pause, suite à un en-avant d’Eneriko Buliruarua dans le camp castrais, Julien Dumora a décidé de relancer le ballon à la main. L’arrière a alors remonté la moitié du terrain et, un temps de jeu plus tard, Nathanel Hulleu a tapé un jeu au pied à suivre pour lui-même, avant de plonger en coin (16-0, 35e). La fin de la première période a été animée avec une nouvelle grosse occasion de Dumora, suivie d’une interception de Baget (40e), mais à la pause Castres est rentré aux vestiaires avec une avance confortable. “Ils se remettent dans le match avec des erreurs de notre part. On va essayer d’aller chez eux avec le vent”, disait alors le capitaine ciel et blanc Denis Marchois au micro du diffuseur.

Nakarawa a pesé

Mais son équipe a été punie dès le début de la seconde période, puisque Castres, derrière un Adrea Cocagi en feu, a permis au CO de prendre le large. Sur cette action, le centre fidjien a cassé plusieurs plaquages, avant de servir son compère Adrien Séguret, qui a crocheté Aurélien Callandret et a planté le second essai des siens (23-0, 46e). Dans une deuxième mi-temps plutôt hachée, où Bayonne a été terriblement maladroit et Castres très sérieux, il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir le tableau d’affichage bouger à nouveau.

D’abord, c’est Leone Nakarawa, très bon contre l’Aviron, qui a inscrit l’essai du bonus offensif. Après un travail de Doubrère près de l’en-but, le deuxième ligne, en force, a porté le score à 30-0 après la transformation de Le Brun (68e). Six minutes plus tard, suite à un jeu au pied des Bayonnais alors sous pression, les locaux ont fait vivre le ballon debout et Loris Zarantonello a mis sur orbite Louis Le Brun, qui a alourdi la note (37-0, 76e).

Absents dans l’engagement et incapables de faire trois passes d’affilée, les joueurs de Grégory Patat ont tenté de sauver l’honneur en toute fin de match, mais ils n’ont pas réussi à inscrire le moindre point. “Nous sommes partis en vacances 80 minutes trop tôt”, a regretté, à juste titre, le flanker Arthur Iturria.