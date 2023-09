Le succès du VRDR face à Colomiers (26-22) confirme l'écrasante victoire 55-0 contre Biarritz, une semaine avant, dans ce même stade Pompidou. Forcément, côté Damiers, ces quatre nouveaux points ravissent !

"Ce soir, on allait avoir un vrai test pour savoir qui on était et qui on voulait être. Soit on était le genre de joueurs à vouloir se satisfaire du bon niveau, qu'il y avait eu la semaine dernière. Soit on cherchait à être des joueurs qui veulent toujours plus, qui veulent aller dépasser leurs limites et se donner encore plus." Pour Fabien Fortassin, ce match face à Colomiers allait en dire beaucoup des capacités de son groupe à réaliser une bonne saison en Pro D2. Après la victoire contre les Hauts-Garonnais, l'entraîneur du VRDR était, forcément, un homme heureux.

Les Damiers remportent ce match sur le score de 26 à 22 ! Mais quel match de la part de nos Drômois, ils restent donc invaincus dans l'antre des Damiers !#ALLEZDAMIERS #TEAMVRDR #VRDRCR pic.twitter.com/V4Lj3AnTLc — VRDR Rugby (@VRDRrugby) September 1, 2023

"C’est génial, les joueurs ont répondu présent. Ils ont répondu par la positive, avec un super état d'esprit. C'est un groupe incroyable. On a montré une énorme générosité dans tout ce qu’on a fait et cela fait plaisir à voir avec ce public qui nous a poussés. En ce moment on a de la réussite dans ce que l’on fait. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas mais pour l’instant il faut profiter."

Neuf points en trois matchs

Si les joueurs de Valance-Romans sont passés à côté de leur rencontre à Montauban, lors de la première journée, cette déconvenue semble déjà oubliée. Au moins comptablement parlant. Après le bonus offensif glané sans trop de difficultés face à Biarritz à domicile, le VRDR a bissé, toujours à Pompidou, contre Colomiers, avec quatre nouveaux points dans l'escarcelle. Le centre Mathieu Guillomot est, évidemment, tout sourire : "On a montré énormément de caractère ce soir. On savait qu’il fallait hausser le niveau de jeu après Biarritz pour espérer repartir avec quelque chose. Nous avons eu peur c’est vrai mais on a réussi à renverser la vapeur. C’est un très bon début de championnat, maintenant il nous reste deux matchs dans le bloc. Ce ne sera pas les plus faciles de la saison donc on va devoir vite basculer pour continuer à faire de bonnes choses."