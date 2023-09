Après leur incroyable victoire contre Biarritz (55-0), les Damiers doivent enchaîner à domicile contre Colomiers pour créer une dynamique positive.

Attention à la décompression et à ne pas retomber les pieds sur terre ce vendredi pour les Damiers contre Colomiers, suite à la large victoire obtenue contre Biarritz. "Il faut tout de suite remettre le couvert et être capable de repartir de zéro et préparer ce qui arrive. Il ne faut pas que ça soit un one-shot. On n’a pas envie de parler pendant trop longtemps de Biarritz, de s’éterniser sur ce résultat qui a été ce qu’il a été, mais on veut juste confirmer maintenant et continuer d’avancer, donc Biarritz, c’est du passé, on n’en parle plus", confie Fabien Fortassin.

Le manager sent ses joueurs très concentrés sur le match contre Colomiers. "J’ai des garçons qui sont compétiteurs, qui ont envie d’être performants chaque semaine, je ne les ai pas sentis ni plus ni moins concernés que la semaine de Montauban ou de Biarritz."

Confirmer contre l’US Colomiers

Contre Colomiers, club prétendant légitime aux phases finales de Pro D2, il faut s’attendre à un type de match bien différent et à un sérieux combat. "C’est une équipe complète, c’est solide devant, mais ça va vite aussi derrière, il y a du gabarit, de la vitesse, il y a des profils de joueurs qui sont capables de jouer des registres de jeux différents. Je connais bien Julien Sarraute, leur manager, et toutes les valeurs qu’il peut inculquer à ce groupe, donc je sais que ce sera un très gros combat. Colomiers fait partie des grosses écuries."

Deux anciens joueurs des Damiers fouleront peut-être la pelouse de Pompidou : Thomas Larrieu (2015-2020) et Maxime Javaux (2018-2021). Pour ce match, le manager du VRDR souhaite voir la même intensité et le même état d’esprit que lors des deux premières rencontres.

"On est en train de se créer une identité de jeu en termes d’état d’esprit et de volonté de produire du jeu. On a des joueurs qui s’entendent bien depuis le début de la saison. Je veux surtout que l’on soit acteur des matchs, ne pas les subir, et après, s’il y a de l’amitié, de la détermination dans tout ce qu’on fait, ça ne peut qu’être positif. […] La confirmation de Biarritz doit être faite dans le contenu. On peut très bien faire un très bon match et perdre 18-17 sur un fait de jeu ou sur un contre assassin. Il n’est pas question de mettre la pression, de dire qu’il faut gagner absolument, non, ce n’est pas ma façon de fonctionner. Par contre ce qu’il faut faire absolument c’est mettre le même état d’esprit, la même détermination, la même volonté, la même générosité à vouloir défendre sa ligne. À partir de là, il y a de grandes chances que le résultat suivra, mais cela viendra dans un second temps."

Les Damiers pourront compter sur le soutien de leurs supporters. "On s’est créé une certaine complicité avec le stade Pompidou. Les gens ont apprécié le spectacle et donc ils vont revenir nombreux. Ça sera un coup de pouce non négligeable."