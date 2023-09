Pro D2 - Au terme d'un match serré de la première à la dernière minute, Valence Romans s'offre un deuxième succès consécutif en Pro D2, face à Colomiers (26-22). Avec cette deuxième victoire à domicile, le promu Valence Romans confirme sa bonne forme du début de saison. En revanche, c'est une deuxième défaite, en trois matchs, pour Colomiers, qui a cru faire le casse de la soirée sur la pelouse du stade Georges-Pompidou.



Tout juste promu, Valence Romans se devait de confirmer son brillant succès obtenu face à Biarritz il y a une semaine (55-0), avec ce deuxième match à domicile consécutif. Moins en réussite que la semaine dernière, les joueurs de la Drôme ont bien failli se faire surprendre, mais sur un contre assassin de Minguillon en fin de match, ils ont su aller chercher ce précieux succès (26-22) face à des Columérins qui ne sont pas passés loin du gros coup de la soirée. Grâce à cette victoire, Valence Romans, pourtant promu, occupe la quatrième place de Pro D2.

Une première période indisciplinée

Bien que les deux équipes aient tenté d'envoyer du jeu, sous le soleil du stade Georges-Pompidou, la première période était placée sous le thème de l'indiscipline. Que cela soit Valence Romans ou Colomiers, les deux équipes ne se sont montrées guère inspirées dans ce domaine. Malgré un Thomas Girard à 100% devant les perches, qui a permis à Colomiers de mener une bonne partie de la première période, c'est bien Valence Romans qui est rentré aux vestiaires avec l'avantage à la pause, grâce à un superbe essai de Te Tamaki (32e), qui répondait à celui de Ready (25e). À la pause, Valence Romans menait 16-13.

Du jeu mais peu de points

Inspirés et en réussite face à Biarritz, une semaine plus tôt, les trois-quarts de Valence Romans étaient moins en réussite ce vendredi soir. Après une première période timide et ponctuée d'approximations, les joueurs de Valence Romans ont attaqué le seconde période pied au plancher ! Minguillon était tout proche d'inscrire le deuxième essai de son équipe dès le retour des vestiaires, mais il est repris à 5 mètres de l'en-but. Certains diront que le jeu était de servir Mawalu, qui aurait certainement conclu cette situation de 2 contre 1.



Valence Romans a alors continué de mettre du rythme et de jouer avec ses trois-quarts, mais sans concrétiser ! À la fin de la supériorité numérique, Valence Romans n'a marqué que trois points (19-13, 51e) et a laissé Colomiers en vie.

Minguillon en sauveur

À partir de l'heure de jeu, les Columérins, toujours en vie, ont senti qu'il y avait un coup à faire face à des joueurs de Valence Romans qui ont baissé le pied physiquement. Les joueurs de Colomiers ont commencé alors à tenir le ballon et à occuper le terrain, ce qui pousse la défense de Valence Romans à faire des fautes. Toujours parfait au pied, Thomas Girard a passé trois pénalités, dont deux énormes coups de pied de 40m et 55m pour permettre à Colomiers de mener 19-22, à la 72e minute.

Les joueurs de Valence Romans commençaient alors à voir le match leur échapper. Mais sur une touche columérine, l'alignement a eu le nez de voler le ballon et de donner une ultime munition à ses trois-quarts de briller. Le ballon envoyé rapidement sur l'aile jusqu'à Mawalu, le Fidjien a parfaitement joué le coup pour décaler Minguillon le long de la ligne de touche, qui n'a alors plus qu'à mettre les cannes pour aller inscrire l'essai de la victoire (78e).

Les Columérins ont eu la balle de match dans les ultimes secondes, mais c'est bien Valence Romans qui repart avec les quatre points de la victoire. Valence Romans reste invaincu sur ses deux premiers matchs à domicile, et occupe une belle quatrième place au classement. Colomiers, avec deux défaites en trois matchs, occupe la 13e place.