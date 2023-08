Après la défaite du promu Valence Romans à Montauban (20-3), son entraîneur Fabien Fortassin était déçu du contenu produit par son équipe, ultra-dominée. Mais il espère que l'état d'esprit affiché sur certaines séquences défensives leur permettra de réagir contre le BO la semaine prochaine.

Votre équipe a eu du mal à exister pour son retour en Pro D2. Qu'est-ce qui vous a manqué pour exister davantage ?

On s’attendait à un gros premier match. On a été servi ! Avec une si grosse domination de l’adversaire, en ayant passé 40 minutes dans nos 22 mètres, en ayant pris autant de pénalités, en ayant perdu autant de ballons en touche, et en ayant un jeu au pied aussi catastrophique, on aurait dû en prendre 60 ce soir. À l’arrivée, il y a 20 à 3, avec un essai dans les 20 dernières minutes. On a été capable de croire qu’on pouvait espérer gratter quelque chose. Ça veut dire que justement, dans le côté positif, l’état d’esprit a été bon. On a défendu longtemps, à 14, sans rompre. Il y a eu des grosses séquences d’engagement. Tous les petits détails font que, ce soir, le résultat est logique.

Ces séquences dont vous parlez, notamment quand vous défendez à 14 sans jamais encaisser de points, cela vous rassure pour la suite ?

Tant qu’il y aura cet engagement, cet état d’esprit, on peut travailler, on améliorera certaines choses. Mais c’est clair qu’il y a beaucoup de travail individuel et collectif. Ça nous donne une bonne base. On a hâte de rebondir vite, maintenant, parce que tomber, tout le monde tombe. L’important, c’est de savoir comment on réagit, comment on se relève. Je ne suis pas plus inquiet que ça, malgré tout.

À la mi-temps, si vous étiez archi-dominé, l’écart au score n’était que de 5-0. Avez-vous cru pouvoir renverser le score en deuxième mi-temps ?

On a essayé de faire un hold-up car n’être mené que 5-0 à la mi-temps, c’est un miracle ! L’entame de deuxième mi-temps a été dure car eux ont voulu enfoncer le clou. J’aurais aimé tenir plus longtemps ce bras de fer psychologique. Mais on n’a pas réussi à les mettre sous pressions. On marque trois points, mais sur le renvoi, on assure mal la réception, on fait un en-avant repris devant. Derrière, il y a une pénaltouche, on prend un essai et ça passe à 13-3. L’aspect technique du haut niveau a beaucoup joué aujourd’hui. On a eu peu de ballons. On a réussi à faire ce que l’on voulait mais pas assez souvent…

[??? ?? ????? : @UsmSapiacRugby\u26a1????]



Les Damiers s'inclinent malheureusement face à la solide équipe de Montauban sur le score de 20 à 3. Nos Drômois n'ont pas démérité et sont maintenant focus sur le prochain choc face à Biarritz !



Tous derrière les Damiers \ud83c\udfc1 pic.twitter.com/jlGk2cziFu — VRDR Rugby (@VRDRrugby) August 18, 2023



Votre équipe a été en grande difficulté en touche, comment l’expliquez-vous ?

Je l’explique par un bon contre en face. Il y avait de la hauteur, ils étaient très réactifs, ça allait vite. Il y a des ballons que l’on avait et que l’on a échappés, c’était un peu de suffisance technique, même s’il y avait de la transpiration aussi. Nous n’avons pas eu assez de rampes de lancement pour sortir de notre camp plus efficacement. Quand nous avons eu nos ballons en touche, derrière, il y a eu un mauvais jeu au et des fois les touches n’étaient pas assurées. On va travailler là-dessus, on va s’adapter.

Vous portiez tout le match un tee-shirt en hommage à Ibrahim Diarra…

Ibou, j’ai passé deux belles années avec lui, ici, à Montauban. Je m’entendais bien avec lui, comme tout le monde car c’était difficile de ne pas s’entendre avec lui. Avec les anciens, on essaye de se retrouver une fois par an mais je n’ai jamais pu me rendre challenge car j’ai toujours un match amical à cette période. J’ai profité de l’occasion d’être ici pour montrer que je pensais fort à lui. Je ne me voyais pas ici sans pensée à lui !