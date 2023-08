C'est la sensation de la soirée ! Le promu Valence Romans a humilié Biarritz sur le score sans appel de 55 à 0. Après une contre-performance à Montauban la semaine précédente, le VRDR réussi sa première à domicile mais ne s'emballe pas pour la suite du championnat. Côté BO, on ne s'inquiète pas.

VRDR 34 ; BOPB 0. Le tableau d’affichage du stade Pompidou de Valence affiche ce score sans appel à la mi-temps de la rencontre. Qui aurait pu prédire un tel score et un tel scénario en faveur du promu Drômois. Les premières minutes laissaient apparaître une motivation et une grande envie de Valence Romans de se racheter et de prouver qu’il mérite sa place en Pro D2. Suite à une longue action de jeu, le demi de mêlée Allemand Tim Menzel voit l’intervalle devant lui et file marquer le premier essai de son équipe sous les poteaux (10-0, 17e). Alors que l’orage se rapproche de plus en plus, ce sont les Drômois qui font parler la foudre sur le terrain. Sur une action défensive, le VRDR récupère le ballon par Darrel Dyer, qui sert Ioane Iashagashvilli qui fait des dégâts dans la défense Basque. Servi, Adam Vargas perce le rideau adverse. L’action se poursuit et Mosese Mawalu marque en force (17-0, 20e). Complètement sonnés, les Biarrots sont éteints et impuissants et voient revenir les locaux dans leur camp. Les vagues Damiers déferlent et Ben Neiceru, Adam Vargas et à nouveau Mosese Mawalu plongent dans l’en-but adverse suite à de belles actions, portant le score à 34 à 0 à la pause.

Face au vent et sous des bourrasques de pluie, Biarritz ne réagit pas en seconde période malgré l’entrée en jeu de remplaçants expérimentés comme Mohamed Haouas ou Bastien Soury. Le VRDR se montre intraitable en défense et continue de faire parler sa puissance et son efficacité avec un troisième essai personnel de Mawalu (41-0, 42e) sur un ballon de récupération, un essai en force de Brice Humbert pour son retour dans la Drôme (48-0, 60e) et un dernier contre conclu par Isaac Te Tamaki, scellant le score (55-0, 79e).

Pas d'enthousiasme excessif au VRDR

Du côté de Biarritz, c’était clairement la soupe à la grimace à l’issu du match, que ce soit chez le président, le staff ou les joueurs. « Rien n’a fonctionné ce soir. Il n’y a pas grand-chose à dire. On avait préparé le match avec humilité et sérieux cette semaine pour mobiliser les joueurs sur le contexte dans lequel on allait venir. Mais on n’y est pas arrivé. Le groupe est en pleine construction. Tout n’avait pas été parfait contre Colomiers. On a peut-être lâché un peu de flux émotionnel sur la semaine dernière. Et dans notre construction, aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne à gagner. Et à redevenir des joueurs qui ont cette volonté d'avancer » précise Renaud Dulin, entraineur du BOPB.

Quant à Fabien Fortassin, il se montre très satisfait du match de son équipe mais espère que cela ne restera pas sans lendemain. « C’est incroyable. Beaucoup de scénarios s’étaient entremêlés dans ma tête cette semaine mais pas celui-là. Je suis très fier de la performance de mes garçons ce soir de la 1re à la 80e minute, ils n’ont jamais rien lâché jusqu’à la fin pour laisser l’adversaire à zéro point. On ne va pas s'enflammer, on va savourer, mais dès dimanche, on se remettra au travail, on va continuer, on va faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que c'est un premier match, il y a peut-être l'effet de surprise qui rentre en compte, forcément. On nous a certainement pris un peu de haut. Il faudra être capable de, mettre le même engagement, le même contenu. On a notre match référence, il va falloir s'y appuyer dessus, mais sans se croire arrivé, il ne faut pas que ça soit un one-shot. Cette victoire sera d'autant plus belle s'il y a confirmation la semaine prochaine contre Colomiers. »