Rassuré à l’issue de la victoire contre Mont-de-Marsan (20-17), le capitaine Antoine Erbani estime que son équipe aurait perdu ce style de match l’an passé. Pour autant, il a conscience des progrès qu’il reste à réaliser.

Vous avez joué un nouveau match avec une grosse intensité. Nous sommes quand même sur du haut niveau de Pro D2…

On est gâté, ouais. On le savait lorsque le calendrier est sorti. Les trois voire cinq premiers matchs sont compliqués. Mais j’ai regardé les autres résultats, c’est un peu pareil partout. C’est un con de championnat (rires). Et c’est donc encore plus important d’être victorieux ce vendredi soir.

Estimez-vous qu’il y a eu un manque de réalisme de votre part sur ce match ?

Ça a secoué fort mais je trouve que nous n’avons pas été payés sur cette mêlée sous leurs poteaux en début de seconde période. C’est un peu un tournant du match. Bon, ça ne tourne pas mais nous sommes pénalisés de manière un peu sévère selon moi. Quelques minutes plus tard, nouvelle pénalité contre nous devant leur ligne sur un ballon porté… Ces fautes nous font mal et les laissent dans le match. Mais encore une fois, on fait preuve de beaucoup de caractère. À 14-14, on arrive à marquer six points. Donc ce soir (vendredi), je suis très fier.

Quelle explication donne l’arbitre sur cette fameuse mêlée pénalisée sous les poteaux montois ?

J’y pompe pas grand-chose. C’est une histoire de piliers. Mais je crois qu’il dit qu’un de nos piliers part en travers et change de liaison. Je ne vois pas quel intérêt nous aurions eu à faire cela étant donné que nous avions le dessus depuis le début du match sur ce secteur. Mais voilà, on retiendra le caractère quand on a eu les jambes qui tremblaient à 14-14.

Regrettez-vous en tant que capitaine certaines décisions prises de votre part ? On pense notamment à ces trois points qui ne sont pas tentés sous les poteaux.

Pas vraiment. Ce sont des sensations que l’on a sur le moment. On prenait le dessus en mêlée et sur les mauls. Il fallait les marquer. C’était le moment. En fin de match, quand il a fallu se payer, j’ai su aussi le faire. C’est une question d’équilibre aussi. Je ne suis pas seul à décider. Je prends en compte l’état de fatigue des mecs. Est-ce que les langues pendent chez les piliers, etc.

Vous marquez d’ailleurs en première mi-temps en choisissant la pénaltouche plutôt que les points.

Disons que l’on nous a souvent reproché de manquer de panache les années précédentes. Nous voulons être plus joueurs, plus imprévisibles. Sur cette action, c’est aussi un ressenti. On a beaucoup travaillé les ballons portés. C’était important pour les avants de marquer sur une situation pareille.

On vous a vu envoyer du jeu contre Brive. Moins contre les Montois. Était-ce la stratégie ?

On a adapté notre stratégie aux Montois qui sont venus pour faire le match qu’ils ont fait, en faisant ce qu’ils maîtrisent. Il faut avoir conscience que c’est un match qui s’est joué à la pièce. Je ne pense pas que nous aurions mérité de le perdre mais cela aurait pu être le cas. Ça ne suffira pas contre Nevers.

La saison dernière, auriez-vous perdu ce match ?

Probablement. On fait preuve de plus de consistance. C’est aussi le fait d’avoir eu peu de changements dans l’équipe. On se connaît par cœur. La preuve sur cette dernière action où jamais l’on ne s’affole.

Le fait de perdre votre capitaine le matin du match ne vous a-t-il pas fait mal ?

Oui c’est sûr. C’est Vincent… Nous étions surtout déçus pour lui. Il paye son jeu de guerrier malheureusement. Mais Valentin a du mérite. Rentrer comme ça le matin d’un match professionnel de cette intensité, c’est pas facile. Il a fait un joli match.