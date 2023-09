Pro D2 - Pour cette troisième journée, Agenais et Montois voulaient enfin prendre des gros points pour lancer leur saison. Dans une rencontre très disputée mais assez dure à lire, ce sont les Agenais qui ont pris les 4 points de la victoire, au forceps (20-17), laissant le bonus défensif à des Landais encore accrocheurs mais battus pour la 3e fois en ce début de saison en autant de matches. Si le match était parti sur de bonnes bases, le niveau s'est étiolé au fil des minutes.

On a vécu une drôle de soirée à Armandie avec un match encore très accroché à domicile pour le SUA après la victoire de justesse en ouverture contre Brive. Face à des Montois accrocheurs et défaits lors des deux premières journées, les Lot-et-Garonnais ont encore dû se faire violence pour s'imposer sur le fil (20-17) contre Mont-de-Marsan. La rencontre avait très bien démarré pour les Landais mais le réalisme a toujours été du côté du dominé dans ce match.

Les Montois ont été les premiers à se porter à l'attaque avec de belles ambitions. Raphaël Robic était proche d'ouvrir le score d'un essai opportuniste et chanceux d'entrée (3e) puis l'ouvreur Joris Pialot manquait un drop des 45 mètres (4e). Une minute plus tard le même Robic prenait tous les Agenais de vitesse depuis les 40m du SUA pour marquer sur la droite à la suite d'un ballon porté (5e, 0-5).



Des Agenais très réactifs

Pourtant, dix minutes plus tard, ces mêmes Agenais pris à la gorge avaient marqué deux essais pour s'envoler au score. Mont-de-Marsan aura mené 3 minutes au score sans savoir que ça ne se reproduirait jamais plus ce soir. Le SUA punissait le SM sur sa première munition à 5m avec un lancer bien capté par Erbani qui permettait au pack de rouler sur Mont-de-Marsan pour l'essai de Sosene-Feagai (8e, 7-5). Sept minutes plus tard, sur une nouvelle incursion des joueurs de Bernard Goutta, c'est Etcheverry qui terminait en beauté depuis l'aile gauche un mouvement né de la droite avec un coup de pied latéral précis de son ouvreur Thomas Vincent (15e, 14-5).



Mont-de-Marsan pousse fort jusqu'à la pause

Agen menait de 9 points en ayant subi et sans avoir trop occupé le camp adverse. Mont-de-Marsan réagissait bien aux deux essais adverses et poursuivait son travail offensif grâce à une conquête impressionnante poussant le SUA a multiplié les fautes. Pourtant, seule une pénalité de Laousse Azpiazu (30e, 14-8) venait noircir la feuille de match des visiteurs.



14-8 c'était le score à la pause mais peut-être qu'il aurait dû en être autrement. À quelques secondes de la pause, les Agenais négociaient mal un ballon sur la médiane et Masse était tout proche d'intercepter une passe de Vincent. Lagivala ne manquait pas l'offrande et s'en allait marquer le deuxième essai montois du match. L'essai était ensuite invalidé par Kévin Bralley alors que le premier rebond semblait tomber sur la même ligne que Gatien Masse...



Un second acte poussif et crispé

Vexés de n'avoir pu occuper le camp des Montois, les joueurs Agenais s'attachaient à réparer l'erreur dès la reprise. Pourtant, cette domination territoriale ne donnait aucun point aux joueurs locaux malgré 5 minutes passées dans les 22m landais. Et Mont-de-Marsan punissait évidemment Agen sur sa première possibilité grâce à la botte de Laousse Azpiazu, (50e, 14-11). On rejouait la même pièce les 5 minutes suivantes. Agen campait dans les 22m des Montois, obtenait deux touches à 5 mètres mais se faisait voler les lancers. Et Laousse Azpiazu sanctionnait au pied (58e, 14-14).



