L'USAP et Total Energies s'associent pour une belle opération à Aimé-Giral

En marge de la rencontre de préparation qui opposera Samoans et Portugais, un bel évènement sera organisé par Total Energies au stade Aimé-Giral de Perpignan au profit des écoles locales de rugby.

1650 invités sont attendus ce jour aux côtés du Président de l'USAP, François Rivière, de Jacques Zochetto Président du Comité Pays Catalan, de Marc Poite Président de l'USAP Association et d'Isabelle Patrier, Directrice France Total Energies, pour une très belle opération qui se déroulera à Aimé-Giral, ce 1er septembre à partir de 14 h.

Au sortir du match en opposition entre les Samoa et le Portugal, à quelques jours du Mondial, ce sont tous les clubs amateurs et la formation du pays Catalan qui sera particulièrement mis en exergue, à travers la très belle action faite par Total Energies qui vient célébrer de nombreuses actions avec la dotation de lots matériels et ballons, au profit des écoles de rugby.