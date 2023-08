À dix jours du coup d'envoi de la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre), les vingt sélections ont fini de dévoiler leur groupe. Pour l'occasion, voici la liste des sept clubs qui fournissent le plus de joueurs pour ce Mondial.

Benetton Rugby : 16

Qualifié jusqu'en demi-finale de Challenge Cup la saison dernière7 (23-0 face à Toulon), le club italien est le septième à fournir le plus de joueurs dans ce mondial. Parmi eux, les piliers Simone Ferrari et Ivan Nemer, le talonneur Giacomo Nicotera, les deuxième ligne Niccolò Cannone et Federico Ruzza. En troisième ligne, les supporters trévisan retrouveront Cannone, Halafihi, Lamaro, Negri, Pettinelli et Zuliani. Du côté des trois-quarts, le demi de mêlée Alessandro Garbisi et l'ouvreur Giacomo Da Re devraient être associés à leurs coéquipiers Ignacio Brex au centre, et l'ailier Paolo Odogwu.

Alessandro Garbisi et 15 autres de ses coéquipiers du Benetton Trévise ont été sélectionnés avec l'Italie. Icon Sport

Stade toulousain : 17

Le club champion de France est logiquement le réservoir principal des Bleus, et ce depuis de nombreuses années. Ce ne sont pas moins de neuf joueurs Rouge et Noir qui porteront la tunique du pays hôte : six avants (Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros et Jelonch) et trois trois-quarts (Dupont, Jaminet, Ramos). Mais le Stade toulousain ne se contente pas seulement du XV de France. Six autres nations disputeront la compétition avec au moins un Stadiste : la Nouvelle-Zélande (Nepo Laulala), l'Italie (Ange Capuozzo), le Tonga (Pita Ahki), l'Australie (Richie Arnold), l'Angleterre (Jack Willis) et l'Argentine (Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia). C'est le club qui fournit le plus de sélections différentes dans la compétition, juste devant les Saracens (4 sélections).

Coéquipiers au Stade toulousain, Antoine Dupont mènera le XV de France pendant la compétition, tandis que Richie Arnold portera la tunique australienne. Icon Sport

Peñarol : 17

C'est l'une des curiosités de ce classement : le petit club uruguayen de la ville de Peñarol, à égalité avec le Stade toulousain. Fondé il y a seulement quatre ans (novembre 2019), le club fournit près des deux tiers de la sélection uruguayenne. Cette saison, Peñarol a notamment remporté la première édition du Super Rugby Américas, une sorte de Champions Cup sud-américaine. Pour rappel, l'Uruguay affrontera la France le 14 septembre prochain au Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Moana Pasifika : 17

C'est le deuxième club à égalité avec le champion de France. Le club fondé en 2020, dans le but de regrouper des joueurs des Fidji, des Samoa et du Tonga, est le principal réservoir des sélections des Samoa (10 joueurs) et du Tonga (7 joueurs). À noter que, pour ces deux sélections, ce sont des clubs français qui trônent à la deuxième place du réservoir : Toulon pour les Samoa (Brian Alainu'uese et Duncan Paia'aua) et Bordeaux-Bègles pour le Tonga (Adam Coleman et Ben Tameifuna).

Christian Leali'ifano disputera la Coupe du monde avec les Samoa. Icon Sport

Leinster : 18

C'est sans surprise que le Leinster est le premier club représenté par la sélection irlandaise : le double champion d'Irlande s'offre la deuxième place du podium grâce à ses 18 joueurs sélectionnés pour le Mondial. Au total, ce sont 10 avants (Baird, Conan, Doris, Furlong, Kelleher, McCarthy, Porter, Ryan, Sheehan, van der Flier) et 8 trois-quarts (Byrne, Gibson-Park, Henshaw, Keenan, Lowe, O'Brien, Ringrose, Sexton) que Leo Cullen laisse partir le temps de la compétition.

Jamison Gibson-Park et James Lowe font partie des 18 joueurs u Leinster qui participeront au Mondial avec l'Irlande. Icon Sport - PA Images

Selknam : 27

Et la première place est attribuée au club de Santiago du Chili, le Selknam Rugby. À lui seul, le club fournit 27 des 30 joueurs de la sélection chilienne. Parmi les trois autres joueurs, deux évoluent d'ailleurs en France : le trois-quarts centre de Soyaux-Angoulême, Iñaki Ayarza et le pilier du CA Périgueux Dordogne, Matias Dittus. Ce dernier a d'ailleurs été joueur du Selknam Rugby jusqu'en 2022.