L'impatience monte à quelques jours du début de la Coupe du monde. Voici toutes les statistiques marquantes à savoir avant le début du Mondial.

Alors que l'on rentre dans les dix derniers jours avant le grand départ de la Coupe du monde, l'intégralité des vingt groupes a été dévoilée. Des nations ont choisi la continuité, alors que d'autres sélections ont privilégié la jeunesse pour aborder le Mondial. Voici toutes les statistiques marquantes à savoir avant le début de la compétition :

La nation avec le plus de sélections en moyenne : la Nouvelle-Zélande

Les All Blacks misent sur une base solide. Dans la lignée de Sam Whitelock et ses 145 sélections, joueur le plus capé du Mondial, les hommes de Ian Foster arrivent avec un groupe qui se connaît par cœur. Avec en moyenne 46 sélections par joueur, les triples champions du monde vont faire parler leurs automatismes pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Le deuxième-ligne néo-zélandais Scott Barrett pourra participer à la rencontre d'ouverture du Mondial face à la France !



À l’inverse, les Samoa s'avancent avec très peu d'expérience commune. Avec le seul Chris Vui au-dessus des vingt sélections (23 sélections), le sélectionneur Seilala Mapusua privilégie le talent individuel à une cohésion d'équipe forgée les années précédentes.

La sélection la plus âgée : l'Afrique du Sud

On ne change pas une équipe qui gagne ! Champion du monde en titre, l'Afrique du Sud fait confiance à ses piliers de 2019 pour réaliser le doublé. En effet, avec la même ossature qu'au Japon, Jacques Nienaber compose un groupe expérimenté. Avec une moyenne de 29,8 ans par joueur, l'Afrique du Sud est la sélection la plus âgée.

Duane Vermeulen et les Boks vont tenter de gagner leur deuxième titre mondial PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

La sélection la moins âgée : l'Australie

"L'Australie a besoin de nouveaux héros" avait déclaré Eddie Jones dans le Midi Olympique avant la rencontre face à l'équipe de France. Le sélectionneur australien a lié les paroles aux actes. Avec une moyenne de 25,8 ans, quatre ans de moins que l'Afrique du Sud, les Wallabies construisent pour le futur. Si l'ancien sélectionneur de l'Angleterre clame haut et fort que le trophée Webb Ellis reste l'objectif de son équipe, son inexpérience pourrait bien lui jouer des tours. Symbole de la jeunesse de son groupe, Max Jorgensen, arrière des Waratahs, est le joueur le plus jeune de toute la Coupe du monde. Il fêtera ses 19 ans à six jours de l'ouverture du Mondial, le 2 septembre.

Le joueur le plus âgé : Pieter Jan van Lill (Namibie)

Pieter Jan van Lill n'est plus un perdreau de l'année. Du haut de ses 39 ans, l'ancien joueur de l'Aviron bayonnais va disputer sa quatrième Coupe du monde avec la Namibie. Dans cette édition 2023, il sera d'ailleurs le doyen de cette compétition. Un Mondial comme un salut au monde professionnel, alors que le deuxième ligne évolue actuellement en Régionale 2, à Capbreton Hossegor Rugby.

Le joueur le plus lourd : Ben Tameifuna (Tonga)

Habitué des joutes sur les pelouses de Top 14, le Tonguien Ben Tameifuna ne sera pas dépaysé durant ce Mondial. Et c'est tant mieux pour le pilier droit qui dépasse largement le quintal. L'actuel joueur de l'Union Bordeaux-Bègles pèse environ 148 kg, ce qui fait de lui le joueur le plus épais du Mondial. Son remplaçant, David Lolohea, n'est pas en reste lui non plus avec 138 kg. Deuxième joueur à peser le plus lourd sur la balance de toute la compétition, Uini Atonio et ses 145 kg va eux aussi faire mal aux défenses adverses.

Le chiffre à connaître : 45

45, c'est le nombre de centimètres d'écart entre le joueur le plus grand et le plus petit de ce Mondial. Et hasard du tirage au sort, ils se pourraient bien qu'ils s'affrontent. Le deuxième ligne de la Roumanie Stefan Iancu pourrait défier dès la première journée de la Coupe du monde le demi de mêlée de l'Irlande Craig Casey. Entre les deux joueurs, c'est un fossé qui les sépare. En effet, le numéro neuf du Munster ne mesure qu'un mètre 65, quand l'imposant joueur du CSM Baia Mare dépasse les 2m10.