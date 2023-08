Dans des Mauls et Débats, nos journalistes s'interrogent suite à la déroute anglaise. Comment l'Angleterre peut-elle manquer de solutions en 8, alors qu'elle n'a pas voulu sélectionner Zach Mercer, un des tout meilleurs joueurs du Top 14 depuis deux saisons ?

Il est l'un des grands absents de l'escouade anglaise. Non sélectionné pour le Mondial, Zach Mercer a pourtant fait le choix de rejoindre Gloucester, cet été, pour prétendre au XV de la Rose. Mais Steve Borthwick a choisi de retenir Billy Vunipola et Ben Earl au poste de numéro 8, pour la Coupe du monde. Élu meilleur joueur du Top 14 en 2022, Zach Mercer sort de deux saisons pleines avec Montpellier et prétendait légitimement à une place dans le groupe anglais.

Nos journalistes ne comprennent pas pourquoi le champion de France 2022 n'est pas retenu par Steve Borthwick. Auteur de sept essais en 59 matchs sous le maillot du MHR, Zach Mercer ne satisfait donc pas un sélectionneur dont l'équipe est en manque de confiance.

