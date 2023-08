C'est la rentrée pour l'émission Des Mauls et Débats ! Au programme, le naufrage de l'Angleterre, le début de saison difficile de l'Usap, ou encore un coup de gueule contre le geste de Scott Barrett exclu face aux Boks. Aussi, nos journalistes pronostiquent le dernier match de la 2e journée de Top 14 entre Toulouse et Montpellier.

Au programme de ce premier Des Mauls et Débats de la saison, on revient sur le naufrage de l'Angleterre, sans inspiration, qui s'incline pour la première fois de son histoire face aux Fidji, et ce, à domicile dans un Twickenham qui n'arrive plus à faire le plein. On s'inquiète également pour l'Usap, seule équipe avec deux défaites en deux matchs. Le long break durant le Mondial sera-t-il une aubaine ou pas ?

Un coup de coeur pour les Bleus revenus en club dans un contexte difficile et qui ont parfois brillé, comme Baptiste Serin ou Brice Dulin. Et un coup de gueule contre le geste terrible de Scott Barrett, qui devrait manquer le match d'ouverture face aux Bleus et qui traduit la détresse des Blacks contre les Boks. Enfin le prono concerne le dernier match du week-end entre Toulouse et Montpellier.

Avec Vincent Franco, Simon Valzer, et Nicolas Augot. Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros.