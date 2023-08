Blagnac se bonifie contre le promu Vienne, Hyères et Massy assurent l'essentiel, Nice s'incline à Périgueux... Tous les résultats de cette première journée de Nationale !

Bourg-en-Bresse 10-12 Carcassonne

En ouverture de cette première journée de Nationale, deux candidats à la montée s'affrontaient, vendredi 25 août, au stade Marcel Verchere. Dans un match assez ferme, ce sont les Carcassonnais qui se sont imposés grâce à trois pénalités de Gaëtan Pichon et un drop de Gabin Michet. Chez les locaux, l'unique essai de la rencontre a été inscrit par le pilier géorgien Vazha Kapanadze.

Hyères 24-10 Suresnes

Sous le soleil du sud, le stade André Véran accueillait Suresnes pour la reprise du championnat. Dans ce match, les recrues d'Hyères se sont illustrées à l'image du centre Paul Gadéa, arrivé l'été dernier en provenance d'Oyonnax. Aussi, l'arrière sud-africain Jaun Kotzé a brillé en assurant 14 points face aux perches.

Massy 20-6 Tarbes

Portés par leur ouvreur, Tom Deleuze, les Massicois n'ont pas tremblé ce samedi contre Tarbes. Le joueur de 23 ans a inscrit 15 points avec un essai, deux pénalités et deux transformations. Une superbe prestation qui permet à son équipe d'empocher quatre points.

Blagnac 53-16 Vienne

Elle est là la correction du week-end. Pour le retour de la Nationale, Blagnac s'est offert une victoire bonifiée contre le promu Vienne avec six essais inscrits par six joueurs différents. Antoine Renaud, arrière de Blagnac, comptabilise 20 points sur ce match, dont un essai, six transformations et une pénalité.

Périgueux 25-14 Nice

Le Stade niçois, qui était proche de monter en division supérieure lors de la saison 2020-2021, s'est fait surprendre dès la première journée sur la pelouse du promu Périgueux. Les Azuréens pourront se rattraper la semaine prochaine lors du déplacement à Vienne, autre promu.

Bourgoin 17-6 Albi

Devant leur public du stade Pierre Rajon, les Berjalliens ont assuré l'essentiel en s'imposant contre Albi sans connaître de grosses difficultés. Quentin Lefort, ailier de 26 ans, a inscrit l'unique essai de la rencontre, en faveur des locaux.

Narbonne 17-9 Chambéry

Les Narbonnais se sont également imposés sans difficulté pour cette première de la saison. Les locaux ont battu Chambéry avec notamment un essai du centre Ambrose Curtis, arrivé cet été en provenance de Mont-de-Marsan. La semaine prochaine, ils iront défier Massy pour le compte de la deuxième journée.