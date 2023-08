Le XV de France n'a pas tremblé face à l'Australie. Dominés en possession et en occupation par les Wallabies, les Bleus ont renoué avec le succès de la "dépossession" prônée par Fabien Galthié.

Le XV de France a donné le bâton pour battre l'Australie. Les Bleus se sont sereinement imposés face aux Wallabies avec la recette gagnante de la "dépossession" (38-17). Grand thème de Fabien Galthié, notamment lors des deux derniers Tournois des 6 Nations, cette stratégie a été parfaitement exécutée en début de match. Durant le premier acte, les hommes de Fabien Galthié ont été largement dominés par l'Australie en possession (55%) et en occupation (64%). Mais à part l'essai de Mark Nawaqanitawase, les Australiens n'ont quasiment rien eu à se mettre sous la dent.

Les Bleus passent leur ultime test avec succès face à l'Australie et sont prêts pour aborder la Coupe du monde !#FRAAUS #XVdeFrance pic.twitter.com/xWRmBrA6MK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 27, 2023

Les échecs au pied de Carter Gordon n'ont pas non plus aidé les protégés d'Eddie Jones. Avec 62 plaquages contre 38 dans le premier acte, les Français ont dressé les barbelés pour contenir les attaques adverses, tout en profitant des fautes australiennes. Avec trois pénalités et une transformation, Thomas Ramos s'est chargé d'éloigner les Wallabies à la pause (15-6).

Dupont électrise l'Australie

En deuxième période, les Bleus ont un peu plus tenu le ballon (56%) mais ont surtout profité de deux coups d'éclat d'Antoine Dupont. Avec une pénalité vite jouée, amenant le carton jaune de Vunivalu et trois points supplémentaires de Ramos et une passe au pied parfaite pour l'essai de Damian Penaud, le capitaine des Bleus a électrisé une équipe australienne prise de cours.

Damian Penaud a marqué un doublé face à l'Australie. Icon Sport - Icon Sport

Mais avec plus de jeux au pied et moins de passes que les Wallabies, les Bleus sont donc retournés à leur fameuse recette de la "dépossession" pour écœurer les Australiens. Matthieu Jalibert et Thomas Ramos ont notamment fait parler leurs pieds droits pour repousser les Wallabies. Enfin, Penaud a signé un nouveau doublé sur un ballon de récupération parfaitement exécuté par le néo-bordelais.

À douze jours du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le XV de France a donc rassuré les supporters avec une stratégie connue par la grande majorité des vingt-trois acteurs de la partie. Cap sur les All Blacks.