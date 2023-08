L'Argentine surclasse l'Espagne et termine tranquillement sa préparation à la Coupe du monde

Samedi soir à Madrid, avec son équipe type, l'Argentine s'est largement imposée contre l'Espagne (3-62) et peut désormais préparer sereinement son prochain match contre l'Angleterre.

C'était une affiche étonnante et inhabituelle dans le rugby. Ce samedi, l'Argentine affrontait l'Espagne au Cívitas Metropolitano de Madrid. Un lieu plus communément réputé pour le football, mais au vu du score, c'était bel et bien un ballon ovale qui animait le terrain. Sans aucune peine, les Pumas se sont largement imposés contre les coéquipiers de Lucas Guillaume, deuxième ligne d'Albi.

Dominateurs dès le coup d'envoi, les Argentins n'auront mis qu'une dizaine de minutes avant d'inscrire le premier essai de la rencontre par l'intermédiaire de Juan Cruz Mallia. Celui-ci fut suivi par trois autres essais qui permettent aux joueurs de Michael Cheika de mener, logiquement, à la pause (3-31).

Martin Bodago voit double

Au retour des vestiaires, les pensionnaires de la poule C continuent d'asseoir sa domination sur les locaux avec des essais du néoclermontois Marcos Kremer ainsi que du centre catalan Jeronimo De la Fuente. Rentré sur la pelouse à l'heure de jeu, l'ancien arrière de Bayonne Martin Bodago a inscrit deux essais dans le dernier quart d'heure. Outre ces joueurs, le Toulonnais Facundo Isa a, lui aussi franchi la ligne d'en-but à quelques minutes du coup de sifflet final. Après cette victoire, l'Argentine va pouvoir poser ses valises à Nantes et se tourner vers le premier gros rendez-vous du Mondial contre l'Angleterre, le 9 septembre.