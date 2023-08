L'Écosse poursuit sa préparation convaincante. Dans son antre de Murrayfield, le XV du Chardon a eu du mal à démarrer mais a passé la seconde en deuxième période face à de valeureux Géorgiens (33-6).

L'Écosse termine en beauté sa préparation. Face à la Géorgie, les hommes de Gregor Townsend ont surclassé une équipe des Lelos qui n'aura tenu qu'une mi-temps au Royaume-Uni (33-6). Le XV du Chardon a pu compter sur un Duhan van der Merwe de grande classe et un paquet d'avants dominateur.

Mais tout n'a pas été simple pour les locaux. Dans une première période terne et sans grandes envolées, ce sont les Géorgiens qui prennent les devants et rentrent aux vestiaires avec l'avantage (0-6). Comme face à la France trois semaines plus tôt (25-21), les Ecossais vont se révolter en seconde période et tout renverser sur leur passage.

Russell continue sur son nuage

Sur un délice de passe au pied de Finn Russell, encore très bon ce samedi après-midi, Duhan van der Merwe va inscrire le premier essai de la rencontre et redonner l'avantage aux siens. Ensuite, ce sont les "gros" qui ont fait la différence. Par deux fois, en force, la cinquième nation mondiale a franchi la ligne d'en-but adverse pour prendre le large.

Les ailiers Kyle Steyn et Duhan van der Merwe, encore lui, vont venir donner plus d'ampleur au score dans le dernier quart d'heure. Une victoire convaincante pour l'Ecosse, alors que la Coupe du monde arrive à grands pas. Elle fera son entrée en lice face à l'un des favoris à la victoire finale, l'Afrique du Sud, dans l'un des chocs de cette "poule de la mort". Pour la Géorgie en revanche, ce test face au révélateur écossais a un peu déçu. Elle devra faire mieux lors de son premier match du Mondial, face à l'Australie.