L'UBB voulait entamer par un succès sa campagne 2023-2024 à domicile sous l'ère Yannick Bru. C'est chose faite avec ce score de 25-23 malgré une fin de rencontre à l'avantage des Castrais qui aurait même pu faire mieux. Bordeaux a pu surfer en seconde période sur un excellent premier acte lui donnant un avantage finalement décisif. Les ajustements en mêlée des Tarnais ont changé la face du match. Castres montre encore une fois qu'il sera pénible à manœuvrer.

Les Bordelais voulaient à tout prix prendre au moins 4 points pour cette deuxième journée de Top 14 et leur première à Chaban-Delmas avec Yannick Bru à leur tête. Une victoire pour leur seule réception avant la longue trêve pour cause de Coupe du monde... La victoire 25-23 face à de solides Castrais, toujours redoutables dans leurs fins de match, met les Aquitains dans le bon sens après leur défaite bonifiée en ouverture contre le Racing. Castres, l'éternel trouble-fête du Top 14, n'était pas loin de jouer un nouveau coup dans les dernières minutes après leur victoire à la sirène contre Pau en première journée. La victoire est méritée pour l'UBB mais Yannick Bru et son staff ont encore du pain sur la planche.

Une occupation du terrain bordelaise

L'entame du match était tranquille à Chaban. Les deux clubs montraient une volonté de produire du jeu, de ne pas attendre mais commettaient des erreurs grossières pour empêcher des occasions d'aboutir. Au bout de 15 minutes de jeu, si le jeu était surtout cantonné au terrain castrais, le score était de parité (3-3), Popelin ayant répondu à Garcia, le remplaçant de Jalibert à l'ouverture de l'UBB. Le premier essai de la rencontre intervenait pourtant rapidement par l'intermédiaire de l'ailier Tambwe, à la conclusion d'un très beau mouvement bordelais vers la gauche, sublimé par le travail de Mahamadou Diaby, cassant plusieurs plaquages (17e, 10-3).

Bordeaux poursuivait sa domination territoriale, se montrait dominateur en conquête, surtout en mêlée, mais n'inquiétait pas plus que ça la défense castraise, solide mais indisciplinée. Garcia et Popelin se répondaient encore en pénalité à l'approche de la pause, (32e, 13-6). Mais l'homme de ce premier acte était assurément Diaby. Le troisième ligne bordelais terminait en finesse une série de pick-and-go qui marquait la longue présence de son équipe dans les 22m adverses. Au lieu d'y aller une nouvelle fois en force, il lorgnait efficacement le trou laissé devant la ligne pour aplatir avant la pause (MT, 20-6).

Castres change sa mêlée et revient dans le match

Le retour des vestiaires changeait rapidement la donne de la rencontre. Les Castrais de Jeremy Davidson qui avaient eu du mal à mettre en place leur jeu d'attaque remplaçaient la première ligne pour revivre en mêlée. Les apports de Tichit et Chilachava donnaient enfin des munitions. Et dans la moitié bordelaise, à la réception d'une chandelle castraise, Holmes était de suite plaqué par Palis à l'effort duquel s'ajoutait le contre-ruck décisif de Delaporte. Le CO ouvrait ensuite pour Dumora qui plantait le premier essai des visiteurs, (49e, 20-13). Castres était de retour dans la rencontre.

Ce Bordeaux-là montrait immédiatement son caractère en repartant de plus belle occuper le terrain des Tarnais. 6 minutes après l'essai de Dumora, l'UBB aplatissait une troisième fois dans ce match par son troisième ligne Miquel. Dans un savant mélange d'initiatives d'avants et de trois-quarts, de Jolmes en passant par Tambwe et Tapuai, Miquel, à l'affût, ramassait un bon libre de droit et plongeait pour l'essai (55e, 25-13). Cette réaction immédiate des Aquitains laissait à penser qu'on était plus proche du bonus offensif des locaux que du défensif des visiteurs. La précision infaillible de Popelin ramenait le CO à 9 points de l'Union Bordeaux-Bègles à l'heure de jeu (61e, 25-16).

Et dans une fin de rencontre hachée par les imprécisions de deux côtés marqués par la fatigue, c'est finalement Castres, comme souvent en fin de match, qui se montrait le plus à son avantage. Entré en jeu à l'aile, le puissant Nakosi était recherché à juste titre pour gagner des mètres. Popelin et Séguret combinaient à l'extérieur pour retrouver Geoffrey Palis à l'intérieur : essai, le deuxième du CO (76e, 25-23). Il était trop tard pour faire mieux car Bordeaux gelait le ballon dans les 22m de Castres jusqu'à la sirène. Une victoire pour l'UBB et un point de bonus défensif pour le CO, de quoi satisfaire tout le monde en ce début de Top 14.