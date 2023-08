Alors que les deux poids lourds du circuit mondial avaient sorti l’artillerie lourde sur la pelouse de Twickenham, les Sud-Africains ont tout bonnement pulvérisé leur ennemi héréditaire (35-7) dans le sillage d’un banc titanesque à 7 avants, prouvant qu’ils demeurent plus que jamais parmi les principaux favoris à leur propre succession.

Il ne s’agissait pas d’une finale de la Coupe du monde, tout au plus un dernier tour de chauffe avant le grand barnum qui débutera dans deux semaines. N’empêche qu’entre un Twickenham garni jusqu’à la gueule de 80000 fidèles, des stars planétaires et des champions du mondiales aux quatre coins du terrain, l’illusion pouvait être totale tant l’engagement était au rendez-vous, reléguant au rang de combat d’arrière-garde le débat qui agite en ce moment le rugby français sur la nécessité de préserver les cadres à 15 petits jours du début de la Coupe du monde. Mais après tout, comme le clamait la veille le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, "ce n’est pas en plaçant les joueurs dans du ton que l’on devient champion du monde" et les acteurs de la rencontre ses ont appliqués à lui donner raison. Le hic ? C’est ce que sont ses adversaires Sud-Africains qui l’ont écouté à la lettre, au prix d’une invraisemblable démonstration de force sur la pelouse de Twickenham.

L’arme secrète : un banc à... 7 avants !

Pour être clair ? Si le score n’était " que " de 14-0 à la pause (essai en force de Kolisi, interception d’Arendse), cela tenait avant tout du miracle et des imprécisions commises en bout de ligne par les trois-quarts sud-africains, tant la démonstration de forcé réalisée par les partenaires de Siya Kolisi fut étouffante. Jamais lors de la première période, en effet, le capitaine sud-africain ne désigna les poteaux à M. Carley, choisissant systématiquement la pénaltouche ou la mêlée, comme pour mieux user des avants néo-zélandais jusqu’à l’usure, et à la vexation. Indisciplinés sous la mitraille, les Blacks concédèrent ainsi un premier carton par Scott Barrett, puis un autre pour le capitaine Sam Cane, et enfin un deuxième jaune synonyme de rouge pour Barrett sans qu’il y ait grand-chose à y redire. De quoi amplifier la domination du pack sud-africain qui disposait, en outre, d’une arme secrète. Reléguant au rang de hasbeen le « 6-2 » qu’ils utilisaient déjà en 2019, les Springboks présentaient à Twickenham un banc à… 7 avants, avec le seul Cobus Reinach chargé de couvrir les postes de trois-quarts.

C’est ainsi qu’à partie de la 45e minute, seul Pieter-Steph Du Toit demeurait sur le terrain parmi les avants titulaires, à charge pour le " bomb squad " des Boks de faire exploser définitivement le pack néo-zélandais pour une victoire historique, ornée de trois nouveaux essais signés Marx, Mbonambi et Smith, infligeant aux Black la plus lourde défaite de leur histoire. De quoi placer plus que jamais les Springboks comme favoris à leur propres succession, une semaine après les 50 oints infligé au pays de Galles à Cardiff. Une bonne raison supplémentaire pour les Bleus de bien préparer leur match d’ouverture face aux Blacks, histoire si possible d’éviter de croiser la route des Boks dès les quarts de finale...

