Si elle fut marquée par l'immense domination de leur(s) pack(s), la large victoire des Springboks (35-7) n'en a pas moins mis en avant certains solistes qui n'ont laissé que des miettes à des All Blacks méconnaissables.

Les tops

Malcolm Marx

Certes, on pourra nous rétorquer qu’il a manqué de réalisme à l’arrière des ballons portés de son équipe, en se montrant trop court en trois occasions, dont deux furent bloquées dans son propre en-but par l’ouvreur Mo’Unga. Sauf que Malcolm Marx a au moins eu l’intelligence de s’adapter, en restant dans son couloir au soutien de Kolisi pour porter l’essai de l’estocade à la 42e, son 17e en sélection. Mais pour le reste ? Marx a fait du Marx, à savoir un 100 % dans lancers en touche couplé à une puissance dévastatrice en mêlée, et surtout une activité digne d’un deuxième numéro 8 dans le jeu courant. Il n’est évidemment pas un hasard si c’est sur le talonneur des Springboks que Scott Barrett tenta d’appliquer la loi du talion, frustré par l’abattage colossal du talonneur des Springboks. Aussi idiot qu’inefficace, tant Marx a prouvé vendredi soir qu’il était probablement le seul talonneur au monde capable de s’asseoir à la table de Julien Marchand.

Canan Moodie

Il était la petite surprise de la composition d’équipe concoctée par Jacques Nienaber, puisque le joueur des Bulls est davantage considéré comme un ailier, voire un arrière. Reste qu’aux côtés du surpuissant Esterhuizen, du haut de ses 20 printemps, Moodie s’est avéré l’un des trois-quarts les plus créatifs de son équipe, à l’image de cette passe lumineuse de basketteur qui le vit décaler Mapimpi, après avoir réalisé une interception sur Ardie Savea. Mail le meilleur restait à venir puisqu’à la 46e, sur un ballon de récupération, Canan Moodie a tout bonnement ridiculisé la défense des all blacks sur 50 mètres, enrhumant rien moins que Beauden Barrett et Richie Mo’Unga de deux feintes de passe ornées de crochets dévastateurs. Et si cette réalisation fut invalidée par le TMO pour un hors-jeu préalable, elle n’en a pas moins démontré la classe d’un joueur appelé à devenir une des stars du prochain Mondial.

Faf De Klerk

On aurait aimé plébisciter ici Pieter-Steph Du Toit, seul avant springbok à avoir été maintenu sur le terrain tout le match dans leur nouvelle configuration. Sauf que la faute balourde sur Cane qui lui coûta un carton jaune et une belle frayeur nous pousse évidemment à la modération… C’est pourquoi on mettra en avant ici une autre vieille connaissance : ce bon Faf De Klerk, chien de berger du monstrueux pack sud-africain, qui a rappelé à tous son importance dans le système des Boks. Hargneux à souhait, démoniaque en défense, le blondinet a surtout démontré la pertinence et l’intelligence de son jeu au pied, cantonnant en permanence les All Blacks dans leur propre moitié de terrain (notamment pendant la première demi-heure). Un atout forcément essentiel pour les partenaires de Siya Kolisi tant l’ouvreur Libbok ou l’arrière Willemse se montrent moins convaincants dans ce secteur si crucial au niveau international, en attendant l’éventuel retour de Pollard...

Les flops

Scott Barrett

Depuis le début de sa carrière, le plus jeune de la fratrie Barrett n’a jamais brillé par la maîtrise de ses nerfs, à l’image du carton rouge qu’il avait déjà reçu en 2019 pour une charge à l’épaule sur Michael Hooper. L’homme de Canterbury est ainsi entré dans l’histoire comme le premier All Black a subir par deux fois les affres de l’expulsion, la faute à une charge dans le visage de Marx (33e) sur laquelle l’arbitre anglais Mathew Carley s’est montré magnanime en ne la sanctionnant « que » d’un carton jaune, son deuxième de la partie après un hors-jeu stupide sur Faf De Klerk (16e). Rien qui change fondamentalement le fond du problème toutefois, l’expulsion de Scott Barrett se trouvant l’ultime symbole de l’incroyable indiscipline néo-zélandaise sur ce match.

Jordie Barrett

Alors que son replacement au centre s’était avéré plutôt fructueux durant le Rugby Championship, l’habituel arrière a affiché des lacunes qu’on ne lui soupçonnait pas face à la rudesse des Springboks. Ostensiblement visé par les charges des troisième ligne Du Toit et Vermeulen ainsi que par son vis-à-vis Etershuizen, Jordie Barrett a manqué de présence sur la ligne d’avantage, manquant de nombreux plaquages. C’est aussi lui qui fut intercepté dans ses propres 22 mètres par Kurt-Lee Arendse, coupable d’avoir mal analysé une situation où le offload était tout bonnement impossible, comme un symbole du manque de lucidité des Tout-Noirs sous la pression de leurs adversaires.

Les blessures de Lomax et De Groot

C’est peu dire que les Blacks ont bu le calice jusqu’à la lie. Non seulement ces derniers se sont faits pulvériser par des Springboks déchaînés, mais ils ont en outre payé cette domination physique par les blessures de leurs piliers Tyrel Lomax et Ethan De Groot. De quoi craindre pour la présence des ces derniers lors du match d’ouverture ? Pour Lomax, on se voudra plutôt mesuré, tant l’énorme plaie qu’il arborait au niveau du genou après un coup de crampon donnait l’impression de pouvoir cicatriser à temps. Mais en ce qui concerne De Groot, victime d’une torsion du genou droit, alors que son genou gauche était déjà bandé ? S’il réussit à tenir sa place une vingtaine de minutes supplémentaires, on n’y jouerait pas non plus notre salaire...