Une semaine après la reprise, le Top 14 continue ce week-end avec la deuxième journée du championnat. Au programme, plusieurs belles affiches comme La Rochelle - Lyon, Toulon - Bayonne ou encore Toulouse - Montpellier. Comme pour chaque journée, découvrez nos pronos de ce deuxième acte de la saison !

Stade Français - Oyonnax

C'est le Stade Français qui ouvre le bal de cette deuxième journée en accueillant le promu au stade Jean-Bouin, ce vendredi à 21 heures. Les deux équipes ont été impressionnantes lors de la 1ère journée avec deux victoires : à Perpignan pour le Stade français (7-29) et contre Clermont pour Oyonnax (36-17). Bien qu'ils aient fait plusieurs changements dans leur XV de départ, les locaux ont aligné une équipe compétitive et expérimentée pour cette première à domicile. Difficile de les voir trébucher face à des Oyomen dont il faut tout de même se méfier après leur superbe performance la semaine dernière.

Notre pronostic : victoire du Stade Français.

La Rochelle - Lyon

Grande première pour le Stade rochelais. Faute de travaux, les Maritimes vont délocaliser leur match à domicile du côté d'Angers. Pas un problème pour les supporters Jaune et Noir qui feront le déplacement. Défaits de onze points à Montpellier la semaine dernière, les champions d'Europe reçoivent une équipe du Lou, leader du Top 14, qui a croqué Toulon en empochant le bonus offensif. Avec l'absence des internationaux et face à une équipe lyonnaise très solide, la tâche paraît bien compliquée pour La Rochelle qui tentera tout de même faire un gros match devant son public, n'empêchant pas le Lou de créer la surprise du week-end.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour La Rochelle.

Bordeaux-Bègles - Castres

Yannick Bru va découvrir, pour la première fois, Chaban-Delmas en tant qu'entraîneur de l'UBB. Après s'être inclinés de quelques longueurs sur la pelouse du Racing 92 lors du premier match, les Bordelais voudront certainement renouer avec le succès. En face, le Castres olympique s'est fait peur contre Pau en s'imposant dans les derniers instants de la rencontre. Avec une équipe bien bâtie, malgré l'absence d'internationaux et de joueurs cadres comme Jefferson Poirot, on mise sur une victoire de Bordeaux-Bègles.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles.

Clermont - Perpignan

Les deux équipes qui se retrouvent ont été bousculées la semaine dernière, lors de la première journée du championnat. Pour leur retour à Marcel-Michelin, Christophe Urios et ses joueurs pourront compter sur des renforts importants comme Bautista Delguy qui pourrait être titularisé à l'aile ou encore Benjamin Urdapilleta qui devrait connaître sa première sous ses nouvelles couleurs. Poussé par son public et avec une équipe quasiment type alignée, difficile de voir Clermont ne pas l'emporter face à Perpigan.

Notre pronostic : victoire de Clermont.

Pau - Racing 92

Les Palois ne sont pas passés loin de l'exploit, la semaine dernière, sur la pelouse de Castres, en s'inclinant d'un seul petit point. Mais ce week-end, c'est un autre client qui vient défier la Section au Hameau. Avec un grand Nolann le Garrec, le Racing 92 de Stuart Lancaster est sorti vainqueur de son choc face à Bordeaux. Malgré le retour d'Emilien Gailleton à Pau, le Racing 92 présente une équipe plus expérimentée et compétitive que les locaux. On mise donc sur une victoire des Ciel et Blanc.

Notre pronostic : victoire du Racing 92.

Toulon - Bayonne

C'est un des matchs les plus intéressants de la deuxième journée. Toulon reçoit Bayonne à Mayol dans le but d'ouvrir son compteur de points. En face, l'Aviron bayonnais se présente avec des joueurs pleins de confiance après avoir battu le champion de France la semaine dernière en match d'ouverture. Bien qu'ils devraient envoyer leur équipe type, difficile de voir Bayonne créer l'exploit face à Toulon qui cherchera à se rattraper après la défaite subie contre Lyon lors de la J1.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Bayonne.

Toulouse - Montpellier

Les champions de France sont de retour à Ernest-Wallon. Le Stade toulousain reçoit Montpellier en clôture de cette deuxième journée. En difficulté contre Bayonne, les hommes d'Ugo Mola chercheront à se rattraper devant leur public. Face à eux, le MHR ne compte pas se laisser faire en se présentant avec une équipe assez solide. Dans un match ferme, on voit Toulouse remporter ce bras de fer au sommet.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Montpellier.