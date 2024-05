L’ancien demi d’ouverture David Skrela, qui a passé neuf ans à Colomiers, est le nouveau président de l’Association. Il s’occupera notamment de la structure de la section féminine et des amateurs du club.

Après 9 ans de co-présidence, Jean Louis Delon et Serge Toneguzzo ont souhaité prendre du recul et ont démissionné ce lundi soir.



Enfant du club, Skrela a débuté le rugby sur les terrains de Colomiers à l’âge de 5 ans. C’est avec les Columérins que le numéro 10 a fait ses débuts dans le monde professionnel en 1997. À 18 ans, il participait à ses premières feuilles de match aux côtés de légendes du club comme Fabien Galthié ou Jean-Luc Sadourny. Sa grande carrière l’emmena ensuite à Paris (2003-2008), Toulouse (2008-2011) ou encore Clermont (2011-2013), avant de revenir dans son club de toujours pour y terminer sa carrière (2013-2016).

Un grand honneur pour moi de présider cette association

L’icône de la Colombe (meilleur marqueur de l’histoire du club avec 1136 points) est donc le nouveau président de l’Association en remplacement du duo Jean-Louis Delon et Serge Toneguzzo, qui ont démissionné de leurs fonctions.

"C’est un grand honneur pour moi de présider cette association qui m’a tant apporté dans mon parcours rugbystique et personnel mais c’est surtout une grande responsabilité de succéder à tant de personnes qui ont consacré tant de temps pour créer, structurer et développer cette association, a réagi l’ouvreur aux 23 sélections avec le XV de France. Je suis convaincu que cette association a encore de belles années devant elle avec la passion et l’engouement générés par les salariés, les entraîneurs et les bénévoles qui donnent tant de temps et d’énergie tout au long de l’année. Le but de mon engagement est d’accueillir et de former les joueurs et les joueuses pour leur permettre d’évoluer au meilleur niveau en conservant l’identité de la formation columérine."

Colomiers, actuellement neuvième de Pro D2, affrontera Valence-Romans ce vendredi (21h00) lors de la dernière journée du championnat.