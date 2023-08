Neuf joueurs ont quitté le groupe du XV de France mercredi soir, après avoir appris en début de semaine leur non-convocation pour la Coupe du monde. Malgré l'immense déception qui est la leur, ces derniers ont tenu à avoir un comportement irréprochable jusqu'à leur dernier jour, ce qui a été remarqué par le reste du groupe.

Pour eux, l'aventure s'arrête ici. Sauf blessure(s), Thomas Laclayat, Bastien Chalureau, Florian Verhaeghe, Dylan Cretin, Yoan Tanga, Baptiste Serin, Émilien Gailleton, Ethan Dumortier, Sébastien Taofifenua et Brice Dulin ne prendront pas part à la Coupe du monde de rugby 2023. Tous les neuf relâchés - à l'exception de Taofifenua - par le staff du XV de France ce mercredi soir, ils font partie du groupe des réservistes et ont quitté leurs coéquipiers avec la mort dans l'âme, deux jours après avoir appris officiellement leur non-sélection pour le mondial. Un crève-cœur, qui a d'ailleurs obligé les joueurs sélectionnés à comprimer leur joie à l'annonce de la liste. "Par respect on retient sa joie, reconnaissait Paul Boudehent en début de semaine. Je me mets à leur place et ça doit être une situation qui n’est vraiment pas évidente. En plus de cela, ce sont vraiment des amis qui ne poursuivront pas avec nous. C’est vrai que ces quelques jours sont un peu particuliers. Il y a de la joie mais aussi de la mélancolie"

"Il y a encore une chance pour eux de disputer cette Coupe du monde"

Même en sachant que pour eux, tout allait s'arrêter, les malheureux ont tout de même participé aux séances d'entraînement de mardi et mercredi avec, à chaque fois, la même intensité qu'habituellement et le même professionalisme. S'ils ne travaillaient plus pour eux, ils ont continué à aider le groupe. "Nous avons senti les neufs joueurs non-retenus impliqués, même les deux derniers joueurs alors qu’ils savaient que leur sort était joué, tenait à souligner François Cros, évidemment frustré par le départ de certains de ses coéquipiers. Leur comportement a été irréprochable." Le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, appuyait les propos de son troisième ligne en donnant un exemple précis : "Nous n'avons eu à aucun moment le moindre doute sur la capacité de ces joueurs à s'engager pour le groupe France. Cela s'est même retrouvé de manière très concrète sur l'entraînement de mercredi, dans des conditions difficiles. Les joueurs qui étaient destinés à quitter le groupe ont tout donné pour l'équipe et pour la cause. Cela nous conforte dans l'idée que la Coupe du monde, c'est à 42 pour aller loin."

C'est en ce sens que le pilier gauche du Lou Sébastien Taofifenua prendra part au dernier match de préparation face à l'Australie dimanche. Il sera par ailleurs le seul joueur non-convoqué pour la Coupe du monde à participer à cette rencontre. Il ne faut pas oublier aussi que si leurs chances sont maintenant plus que minces, il est encore bel et bien possible pour les réservistes disputent la prestigieuse compétition. La préparation a déjà montré à quel point elle pouvait s'avérer cruelle et Romain Ntamack en a par exemple payé le prix fort. En cas de forfait, la roue pourrait tourner pour certains. "C'est ma deuxième Coupe du monde et je sais très bien que de toutes façons, nous aurons peut-être des joueurs qui vont se blesser et donc d'autres qui rentreront dans le groupe, prédisait Thibault Giroud, le directeur de la performance. Ce sont des joueurs intelligents, qui sont déçus mais qui rebondissent très vite et il y a encore une chance pour eux de disputer cette Coupe du monde." Il y a fort à parier qu'avoir eu un comportement irréprochable lorsqu'ils étaient au plus haut de leur déception leur rendra service dans le cas d'un éventuel forfait...