En l'absence de Santiago Arata, actuellement blessé à un doigt et sélectionné pour participer à la Coupe du monde avec l'Uruguay, Jérémy Fernandez se partage le poste de demi de mêlée du CO avec Gauthier Doubrère. Le Tarnais pur jus a hâte d'en découdre, samedi à Bordeaux contre l'UBB.

Dans la douleur, le CO a réussi son entame de championnat en l'emportant face à Pau. Quels seront les objectifs du déplacement à Bordeaux-Bègles, samedi ?

On sait que la saison dernière notre rendement à l'extérieur nous a fait du mal. Je me souviens de nos premiers matchs loin de Pierre-Fabre. Nous les avions perdus de peu et cela nous a plombés pour toute la suite de l'exercice. Nous allons nous déplacer à Bordeaux-Bègles avec de l'ambition, pour essayer d'y prendre un maximum de points. Bien sûr, y gagner serait un rêve mais il va leur manquer leur internationaux, alors cela sera à nous de livrer le meilleur match possible ... Il y a trois matchs à jouer (deux maintenant, N.D.L.R.) avant la coupure du Mondial, cela fait potentiellement quinze points sur le tapis (dix), ça paraît peu mais c'est très important de les négocier au mieux. Ces points compteront à la fin de la saison. Au delà du résultat, j'espère que l'équipe pourra mettre son jeu en place. Car contre Pau, elle n'y est pas arrivée, il y a eu du déchet.

À titre personnel, comment vous sentez-vous au sortir d'une saison galère, où vous avez dû faire face à une lourde blessure ?

Je me sens bien, mentalement et physiquement. Je ne savais pas vraiment comment mon corps allait réagir car j'ai fait une très grosse préparation physique pour récupérer après ma blessure et parfois le corps envoie des signaux parce que l'on compense. Là, tout répond bien. Mon genou et mon corps aussi. Je suis content, c'est positif !

L'intersaison castraise a été marquée par le départ de Benjamin Urdapilleta à Clermont. Vous voilà à jouer avec deux nouveaux numéros 10, Louis Le Brun et Pierre Popelin. L'adaptation n'est pas trop difficile pour le numéro 9 que vous êtes ?

C'est vrai que l'on a perdu Benjamin à l'intersaison et c'était un très grand numéro 10. Mais voilà, les joueurs passent et le club reste. "Loulou" (Louis Le Brun) et Pierre (Popelin) sont tous les deux de très bons joueurs qui prennent bien les choses en main. Après, il ne faut pas s'attendre ce qu'ils fassent les mêmes choses qu'Urdapilleta. En général, quand on essaie d'imiter quelqu'un, on le fait mal. Eux ils jouent leur jeu, leur rugby et ils sont très bons dans leurs styles respectifs. On a pu le voir contre Pau où chacun a parfaitement tenu son rang. Une chose est certaine, je me régale à jouer à côté d'eux.