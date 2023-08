Auteur de la pénalité offrant la victoire aux siens sur la sirène, Pierre Popelin n’a pas manqué ses débuts à Pierre-Fabre sous les couleurs du CO.

Comment vous êtes-vous senti au moment de vous retrouver face aux poteaux pour tenter d'offrir la victoire à votre équipe ?

Honnêtement, je me suis senti très bien. On s’entraîne toute l’année pour vivre des moments comme ceux-ci. On le sait, ouvreur, c’est un poste à pression. Personnellement, ce sont des choses qui me font vibrer, je me sens bien quand je suis face aux poteaux et que j’entends la sirène. Ça s’est bien passé cette fois. La pièce est tombée du bon côté. On prend et on apprécie.

Avez-vous eu peur de perdre ce match indécis ?

Oui, on a eu peur parce qu’on fait énormément de fautes. On donne beaucoup à Pau. Être disciplinés était notre mot d’ordre. Les arbitres se sont réunis la semaine dernière à Marcoussis pour leur stage annuel et on savait qu’ils seraient exigeants. On ne peut pas se permettre de faire autant de fautes sur un match à domicile. Cela pourra nous coûter très cher. L’équipe prend deux cartons jaunes, un essai de pénalité … J’ai pas envie de dire que notre victoire relève du victoire mais on n’en est pas loin !

Comment vous-êtes vous senti dans le jeu courant ?

Je me sens très bien dans le jeu courant. Je crois que je suis bien intégré, demandez à mes coéquipiers. Physiquement, j’ai encore quelques progrès à faire. La saison dernière ne m’a pas permis d’enchaîner beaucoup avec mes pépins physiques. Il faut jouer des matchs pour retrouver une constance physique et ça ira de mieux en mieux.

Le soutien du public a été important dans les moments clés et vous avez eu droit à une belle ovation après votre pénalité marquée. Qu’en avez-vous pensé de cette relation public/équipe pour votre première à domicile ?

Pierre-Fabre, c’est un petit stade de "village" qui pousse énormément. On avait fait de beaux déplacements avec La Rochelle et c’est clair qu’il vaut mieux avoir ce public dans sa poche plutôt que l’inverse. On remercie tous nos supporters, on aura besoin d’eux pour la réception de Toulouse dans deux semaines avant la coupure.