Handré Pollard et Lukhanyo Am pourraient finalement participer à la Coupe du monde. Selon Jacques Nienaber, le sélectionneur sud-africain, les deux hommes sont proches d'être à 100% physiquement.

Vent d'espoir en Afrique du Sud. Handré Pollard et Lukhanyo Am pourraient disputer la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) avec l'Afrique du Sud. Blessé au mollet depuis juin, le demi d'ouverture des Springboks serait même déjà à 100%, selon Faf de Klerk. "Handré s'entraîne à fond et il a l'air bien. C'est bien de l'avoir dans le groupe, entre autres en raison de son expérience et de son leadership", a déclaré De Klerk à Rapport. "Je pense qu'il est très impatient à l'idée de jouer à nouveau. Il est à nouveau en pleine forme et maintenant il attend sa chance".

Handré Pollard va-t-il faire un retour surprise pour le Mondial ? PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Des propos confirmés par Jacques Nienaber. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud se montre prudent et confiant à l'idée de réintégrer Pollard et Am dans son groupe. "Handré est sur le point d'être en pleine forme, il a juste besoin de faire beaucoup de physique. Il est dans la phase de retour au jeu. Il est probablement à une semaine d'être prêt à jouer, mais il aura encore besoin de remise en forme".

Moodie au centre face à la Nouvelle-Zélande

Pour rappel, Lukhanyo Am et Handré Pollard n'ont pas été sélectionnés dans la liste des 33 Sud-Africains par Nienaber, mais ils restent quand même avec le groupe sous le statut de réserviste. "Lukhanyo est environ à deux semaines de reprendre la compétition" souligne le sélectionneur des champions du monde. Avant de revoir Pollard ou Am sur le terrain, l'Afrique du Sud défiera la Nouvelle-Zélande, ce vendredi (20h30) à Twickenham, avec Cannan Moodie au poste de deuxième centre.

Des choix forts dans la liste des Boks !https://t.co/QJIhJLGkzm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 8, 2023

Pour la première fois depuis 2017, ni Jesse Kriel, Damian de Allende ou Lukhanyo Am ne portera le numéro 13 avec les Springboks. Pour leur dernière rencontre de préparation, les Sud-Africains se présenteront face aux All Blacks avec une équipe cinq étoiles. Etzebeth, Kolisi, Du Toit seront notamment titulaires.