Ce vendredi soir, l'Afrique du Sud affronte la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Twickenham. Pour ce choc, qui sera le dernier pour les deux sélections avant le Mondial, les Springboks se présentent avec une équipe plus que compétitive. Siya Kolisi va débuter, Eben Etzebeth et Elvis Vermeulen aussi.

Si certains en doutaient encore, ils peuvent être rassurés : ça devrait taper très fort ce vendredi soir sur la pelouse de Twickenham.

Ce lundi, la composition de l'Afrique du SUd pour défier les All Blacks a été communiquée. Et c'est du très costaud. Devant, c'est l'équipe type qui est alignée. On retrouve notamment un attelage Etzebeth-Mostert en deuxième ligne.

La troisième ligne titulaire est celle qui a été sacrée championne du monde il y a quatre ans. Siya Kolisi sera capitaine, Pieter-Steph Du Toit portera le numéro 7 tandis que Duane Vermeulen sera au milieu des deux flankers.

C'est derrière que ça bouge un peu. Si la charnière De Klerk-Libbok est plutôt classique, c'est une paire de centres peu ordinaire qui va fouler la pelouse du stade mythique londonien. André Esterhuizen et Canan Moodie sont associés. Ce dernier était d'ailleurs sur une aile lors de la victoire face au pays de Galles samedi dernier.

Le XV de départ des Boks : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Moodie, 12. Esterhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7. Du Toit, 8. Vermeulen, 6. Kolisi (cap.) ; 5. De Jager, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Marx, 1. Kitshoff.

Remplaçants : 16. Mbonambi, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Kleyn, 20. Snyman, 21. Van Staden, 22. Reinach, Le Roux.