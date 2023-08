L'Usap s'est inclinée sur sa pelouse face au Stade français pour son premier match de la saison (7-29). Une défaite logique pour les Catalans, beaucoup trop indisciplinés et qui n'ont pas réussi à imposer leur jeu face à une solide équipe parisienne.

Paris réussit sa première sortie officielle de la saison ! Dans un stade Aimé Giral plein à craquer, les Soldats Roses ont battu l’USAP, devant son public, 7-29. Les Parisiens, qui n’ont jamais vraiment été inquiétés et qui ont globalement dominé les débats, réalisent ainsi une belle opération, avant deux réceptions d’Oyonnax et Montpellier.

Dans la fournaise d'Aimé Giral, l’USAP a connu un début de match plutôt compliqué. Elle a multiplié les maladresses avec une mésentente sous un ballon haut entre Dupichot et Crossdale (5e), raté une touche à cinq mètres de son en-but (6e) et encaissé un premier essai, en force, par Mickaël Ivaldi (0-7, 6e). La réponse de Perpignan ? Elle est arrivée juste avant le “water break” et est venue d’une pénalité rapidement jouée à la main par Sadek Deghmache. Le numéro neuf, en dynamisant le jeu, a mis les Parisiens dans le rouge et Peniasi Dakuwaqa s’est mis à la faute avec un en-avant volontaire, ce qui lui a valu un carton jaune (19e). Perpignan a alors fait le choix de ne pas prendre les points, de filer en touche, et après un ballon porté bien négocié, le pack catalan a terminé sa course dans l’en-but. Ludovic Cayre a alors décidé d’accorder un essai de pénalité (7-7), accompagné d’un carton jaune pour Baptiste Pesenti, coupable d’avoir écoulé le maul (20e).

L’Usap brouillonne

Mais Paris a bien géré cette double infériorité numérique, puisque à treize contre quinze, les Soldats Roses ont obtenu deux pénalités, converties par Joris Segonds (27e, 31e) et à la demi-heure de jeu, Paris avait six points d’avance (7-13e). La fin de la première période a été brouillonne, Perpignan n’a pas voulu tenter une pénalité lointaine, Jean-Pascal Barraque n’a pas trouvé la touche (33e) et l’alignement Sang et Or a ensuite cafouillé deux touches (34e, 40+2e). “On joue un peu à l'envers, on reste beaucoup chez nous, on fait beaucoup de fautes de main. Il faut mettre plus de précision dans nos lancements”, résumait au micro du diffuseur, avant de rentrer aux vestiaires, le numéro neuf catalan, Sadek Deghmache.

Le retour de Melikidze a fait un bien fou à la mêlée parisienne

Menée, l’USAP est revenue sur le terrain avec des intentions et a réalisé un bon début de seconde période. Elle s’est créé une très belle occasion avec un joli lancement offensif (43e), a obtenu deux pénalités en mêlée fermée, mais un énième cafouillage en touche (lancer pas droit de Maurouard, 47e) n’a pas permis aux locaux de sortir de ce temps fort avec des points.

Le Stade français, au contraire, a été clinique, car sur sa seule incursion près des 22 mètres adverses, Joris Segonds a ajouté trois points pour son équipe (7-16, 52e) et le club de la capitale a retrouvé des couleurs en mêlée fermée à partir du moment où Melikidze a fait son retour sur le terrain, à la place d’Alo Emile en souffrance (47e). C’est d’ailleurs après deux nouvelles mêlées dominatrices (66e, 70e) et six points de plus passés par Segonds que Paris s’est envolé vers la victoire (7-22). Sans pilier valide, suite au carton jaune adressé à Fakatika (69e), Perpignan a été contraint d’appliquer la règle de la carence et à 13 contre 15, l’USAP a encaissé un essai marqué par Peniasi Dakuwaqa, en coin (7-29, 79e). Les joueurs de Franck Azéma, acculés dans leur camp et sans solution, sont définitivement passés à côté de leur rentrée des classes, alors que Paris a fait le match parfait à l’extérieur.