Dans une rencontre longtemps indécise, les Lyonnais se sont détachés dans les dix dernières minutes. Ils ont même réussi à prendre le bonus offensif. Une victoire 27-15 pour des Lyonnais qui ont sans doute perdu Jean-Marc Doussain, victime d'une blessure au genou, mais ont vu Demba Bamba rejouer après sa blessure à la cheville avec l'équipe de France et sorti du groupe cette semaine.

La saison de Top 14 débute très bien pour le Lou version Gengenbacher avec un succès 27-15 bonifié sur Toulon. Une bête noire lyonnaise ces dernières saisons était proposée au LOU pour démarrer 2023-2024. Un LOU qui a su faire le dos rond puis surgir en fin de match comme le faisait l'équipe de Xavier Garbajosa. Le RCT a d'abord bien résisté en se nourrissant des erreurs de Lyon mais a craqué en fin de match, concédant deux essais dans les 10 dernières minutes.

Cette rencontre avait tout du piège pour ce LOU new look avec un nouvel entraîneur qui faisait face à Toulon, une formation ambitieuse et repartie victorieuse de Gerland les deux dernières saisons. Il faut ajouter à cela une température qui atteignait les 40° sur la pelouse synthétique empêchant à coup sûr la tenue d'un bon rugby. Pourtant ce LOU a bien fait les choses avec la victoire 27-15 et a même encaissé un bonus offensif inespéré en fin match alors qu'il était mené à 15 minutes du terme.

Des débuts compliqués et hésitants

Les 20 premières de la rencontre étaient confuses pour les deux formations qui se montraient solides en défense mais empruntées en attaque. Les touches lyonnaises étaient même catastrophiques mais le RCT ne parvenait pas à en profiter. Les fautes lyonnaises finissaient par profiter aux Varois qui occupaient davantage le terrain adverse. Enzo Hervé, impeccable au pied aujourd'hui, allumait la première mèche et ouvrait le score à la 19e minute et remettait ça deux minutes plus tard (0-6, 21e).

Pourtant le premier essai du match serait lyonnais. En gommant peu à peu les scories, notamment en touche, Lyon faisait la première différence et profitait surtout d'un gros oubli défensif d'un RCT jusque-là solide. Sur une touche du LOU enfin bien négociée, Doussain lisait parfaitement le jeu et lançait son ailier Mignot petit côté à droite pour un essai tranquille à la demi-heure de jeu.. Lyon arrivait à la pause en menant au score de 4 points grâce à une pénalité après la sirène (10-6, Mt).

La grosse fin de match lyonnaise

La chaleur était évidemment un acteur important de la rencontre et la seconde période repartait sur un faux rythme. Le LOU commettait à nouveau des fautes et laissait Toulon repasser devant grâce à la précision d'Hervé au pied (10-12, 52e). La 54e minute allait être un premier tournant dans la rencontre avec la grosse blessure de Jean-Marc Doussain sur un plaquage haut du Gallois Alun Wyn Jones. Le genou du 9 lyonnais tournait et la nouvelle recrue toulonnaise quittait le terrain pour 10 minutes avec un jaune non transformé en rouge malgré la vidéo. Lyon repassait devant (13-12, 54e) pour peu de temps grâce à Hervé, (13-15, 60e).

Les 10 dernières minutes s'engageaient et le match semblait toujours aussi indécis, loin d'une victoire large des Rhodaniens. Mais là où les Varois se montraient trop confus et sans idée dans la construction offensive, le LOU tentait et réussissait enfin des mouvements. Mignot y allait de son doublé après une très belle action partie de l'aile gauche et terminée à droite grâce aux crochets impeccables et au service intérieur de Paddy Jackson pour son ailier (20-15, 71e). Cinq minutes plus tard, Jérôme Rey profitait des approximations de Toulon dans ses 22m pour ramasser un ballon qui traînait, abandonné par Tuicuvu, pour filer à l'essai, celui du bonus.

Lyon démarre une saison 2023-2024 d'une façon presque inespérée mais a su faire fructifier ses temps forts contrairement à des Toulonnais d'abord solides puis friables et surtout encore trop neutres offensivement.