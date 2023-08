Le pilier gauche Sébastien Taofifenua a été appelé dans le groupe France, qu'il rejoindra lundi. Il remplacera numériquement Romain Ntamack, forfait pour la Coupe du monde, mais suppléera dans les faits Cyril Baille, lui aussi blessé.

En raison de la blessure du pilier Cyril Baille, dont la durée d'indisponibilité est estimée entre quatre et six semaines, le sélectionneur du XV de France a annoncé ce jeudi matin, en marge de la révélation de la composition de l'équipe pour affronter les Fidji samedi à Nantes, que le pilier gauche de Lyon Sébastien Taofifenua est appelé à rejoindre le groupe France dès dimanche prochain. Il remplacera numériquement Romain Ntamack, blessé et forfait pour la Coupe du monde. "Son manager de club a été prévenu", a dit le patron des Bleus. Il participera donc à la préparation du dernier "warm up" face à l'Australie, dimanche 27 août au Stade de France. Pour autant Cyril Baille restera avec le groupe France pour se soigner.

Voici la compo des Bleus pour le troisième match de préparation face aux Fidji !



À 42 deux jours de plus

"Nous n'avons pris aucune décision, a précisé Galthié. Il se soigne. Mais nous avons une cellule santé exceptionnelle." Et de citer en exemple : "Les délais de récupération pour François Cros étaient estimés à quatre ou cinq semaines. Finalement, il a travaillé à 100% cette semaine. Je peux vous dire aussi que Romain Taofifenua (blessé depuis le stage de Marcoussis) sera aussi sur le terrain la semaine prochaine. Il était déjà prêt cette semaine. " Le groupe France restera donc composé de 42 éléments jusqu'à mercredi soir prochain, ce que prévoit la convention FFR-LNR. Toutefois, le manager des Bleus Raphaël Ibanez a ajouté qu'une discussion était en cours "de gré à gré" avec les clubs afin de pouvoir rester à 42 plus longtemps, sans préciser la durée. À ce sujet, Raphaël Ibanez a tenu à remercier en préambule de la conférence de presse de jeu matin les clubs de Top 14. Et pour cause. "En vertu de la convention qui nous lie à la LNR, a expliqué l'ancien talonneur, il était prévu que nous remettions à disposition des clubs neuf joueurs hier soir (mercredi). Mais il y a la règle et l'esprit. Les managers de Top 14 nous ont permis de garder tous les joueurs. Nous souhaitions donc souligner le bon sens des clubs qui nous permettent de bien travailler."