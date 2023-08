La Grande Mêlée est de retour cette semaine !

Tout comme le Top 14, La Grande Mêlée reprend ses droits cette semaine ! L’occasion pour vous de défier vos amis ou collègues tout au long de la saison. Le principe reste le même : sélectionner les joueurs du championnat afin de bâtir l’équipe la plus performante possible.

Ça y est, ils sont de retour, ces week-ends haletants, égayés par des matchs de Top 14. Et quoi de mieux que de pimenter un peu ces rendez-vous de fin de semaine en faisant pleinement partie du combat ? Ça tombe bien, le jeu du rugby revient dès cette semaine, avec la reprise du championnat de France ! Le principe est simple : sélectionnez des joueurs du championnat, bâtissez votre équipe, et défiez vos amis et collègues en amassant le maximum de points possible. Plus un joueur est performant sur le terrain, plus il est susceptible de vous rapporter des points. Mais attention, vos crédits pour "acheter" des joueurs sont limités, il faut donc doubler de ruse pour bâtir son équipe. Il vous sera plus cher de prendre un Jiuta Waniqolo ou un Antoine Dupont, qu'un jeune joueur débutant dans le championnat...

Les nouveaux Nowell et Kolisi

Mais qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux joueurs, puisque cette année, vous pourrez notamment construire une équipe avec aux ailes Jack Nowell et Leicester Fainga'anuku, ou encore le capitaine des Springboks Siya Kolisi en troisième ligne ! Au sein d'un championnat plus disputé que jamais, les matchs risquent de se jouer sur des détails... Tout comme vos ligues La Grande Mêlée ! Car oui, il est possible de créer un championnat dans lequel vous et vos amis vous battez afin de savoir qui a la plus grande culture rugby. Vous pouvez même mettre en place un mercato. Fixez un budget et lancez les enchères pour obtenir les meilleurs joueurs du Top 14 et ainsi pouvoir vous pavaner fièrement le lundi matin au bureau.

Pour le mercato, quelques règles sont en vigueur : un joueur ne peut signer que dans une seule équipe, celle qui fait la meilleure offre (en cas d’égalité, le premier à avoir enchéri remporte la mise). À la fin du premier tour, vous saurez quels joueurs ont signé chez vous et lesquels sont partis chez vos rivaux. Les étoiles qui vous restent vous permettront de compléter votre équipe par la suite. Lorsque ce processus prend fin, place à la gestion de votre équipe, puisque vous pouvez acheter des rugbymen libres… En y mettant le prix.

De quoi prévoir une très belle saison de rugby et de convivialité, tout en gardant de la compétition ! Alors, vous commencez quand à jouer à la grande mêlée Top 14 ?