Le centre international du Stade toulousain Sofiane Guitoune (9 sélections, 34 ans), a annoncé la fin de sa carrière en conférence de presse.

Une page va se tourner au Stade toulousain. Sofiane Guitoune, 34 ans, va raccrocher les crampons à la fin de la saison. Il l'a lui même annoncé ce jeudi en conférence de presse, la veille du lancement de la saison 2023-2024 du Top 14.

"Sans trop de surprises, ça va être la dernière saison de ma carrière. J'y avais déjà un peu réfléchi, j'en avais parlé avec le staff et mes proches. Je voulais finir ma carrière ici, sans partir ailleurs ou en Pro D2". Arrivé à Toulouse lors de la saison 2016-2017, Sofiane Guitoune a soulevé trois Boucliers de Brennus avec les Rouge et Noir, et une Champions Cup. Le centre a connu neuf sélections en Bleu, et il a eu la chance de disputer la Coupe du monde 2019 où il a joué deux rencontres. Sa dernière sélection remonte au 6 octobre 2019 et un match de poule face au Tonga.

"J’ai vécu un rêve en jouant au stade toulousain"

"J’ai vécu un rêve en jouant au stade toulousain et en gagnant des titres, a-t-il encore confié en conférence de presse au stade Ernest-Wallon. Je me sens super bien physiquement, mais je n'ai pas envie de faire la saison de trop. C'est toujours difficile de faire ce genre de choix mais ça fait partie de la vie. J'espère terminer sur une bonne saison avec le club."

Formé au SU Agen, le polyvalent trois-quarts s'est d'abord forgé en Pro D2 avec le SUA, club avec lequel il a remporté le championnat de deuxième division en 2010, avant de rejoindre Albi pour deux années. Auteur d'une magnifique saison en 2011-2012, il s'engage avec Perpignan, avant de rejoindre l'UBB en 2014. Le Stade toulousain débutera la défense de son Bouclier de Brennus vendredi soir face à l'Aviron bayonnais à Jean-Dauger.